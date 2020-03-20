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  • Ари – об игре за сборную: «Я сломал барьер. Россия – огромная страна. А тут чeрный из Сеара, продавец фруктов»

Ари – об игре за сборную: «Я сломал барьер. Россия – огромная страна. А тут чeрный из Сеара, продавец фруктов»

20 марта 2020, 17:50
14

Форвард «Краснодара» Ари поделился воспоминаниями о том, как его приглашали в сборную России, а также высказался о значимости его попадания в национальную команду.

«Я был удивлен, когда мне напрямую позвонил Капелло. Он спросил, хотел бы я играть за сборную России. Я ответил: «Конечно». Это была моя мечта. Начался процесс с документами, но уже через две недели после того звонка Капелло ушeл из сборной. Я подумал: «Ну что за твою мать... И что теперь?».

У меня была возможность уехать, но я решил остаться и пробиться в сборную России. Я максимально посвятил себя футболу, перешeл в «Локомотив», взял Кубок и чемпионат. После этого я получил и паспорт, и приглашение в сборную.

После всего, что я прошeл в России, после всех трудностей, после историй с расизмом у Халка и Роберто Карлоса появился темнокожий в сборной. Я сломал барьер. Россия – огромная страна. А тут чeрный из Сеара, продавец фруктов», – сказал футболист.

  • Ари – этнический бразилец.
  • Российский паспорт он получил в июле 2018 года.
  • В активе нападающего два матча за сборную.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Россия Ари
Комментарии (14)
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O-kolesov
1584718239
Это может быть только в россии.Итальянец просит бразильца играть за сб. россии
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Plyash
1584727189
С такими высохшими бразильскими мозгами,балетными жестами в игре и цирковыми номерами на траве ты в сб.России не к чему.. Как сказал бы Ник.Ник.Озеров - "...да,такой футбол нам не нужен."
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kliker
1584740749
Вот вроде обычный человек же, но нет, оказывается тупая обезьяна, сама себя позиционирует как бывшего раба, преодолевшего хозяйские барьеры. Не думал, что я белый хозяин, а Ари - недочеловек, но он сам себя так позиционирует, мудила.
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Hektor 84
1584768032
Это была моя мечта пишет. Играть за сборную России? )))))
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Argon
1584791500
а че за история с расизмом у Халка и и Роберто Карлоса? С что-то пропустил или Ари бредит?
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