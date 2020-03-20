Ари – об игре за сборную: «Я сломал барьер. Россия – огромная страна. А тут чeрный из Сеара, продавец фруктов»

Форвард «Краснодара» Ари поделился воспоминаниями о том, как его приглашали в сборную России, а также высказался о значимости его попадания в национальную команду.

«Я был удивлен, когда мне напрямую позвонил Капелло. Он спросил, хотел бы я играть за сборную России. Я ответил: «Конечно». Это была моя мечта. Начался процесс с документами, но уже через две недели после того звонка Капелло ушeл из сборной. Я подумал: «Ну что за твою мать... И что теперь?».

У меня была возможность уехать, но я решил остаться и пробиться в сборную России. Я максимально посвятил себя футболу, перешeл в «Локомотив», взял Кубок и чемпионат. После этого я получил и паспорт, и приглашение в сборную.

После всего, что я прошeл в России, после всех трудностей, после историй с расизмом у Халка и Роберто Карлоса появился темнокожий в сборной. Я сломал барьер. Россия – огромная страна. А тут чeрный из Сеара, продавец фруктов», – сказал футболист.

Ари – этнический бразилец.

Российский паспорт он получил в июле 2018 года.

В активе нападающего два матча за сборную.

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