«Меня неправильно поняли»: Ари опроверг свои слова о скрытии реальных данных про инфицированных коронавирусом в России

Форвард «Краснодара» Ари заявил, что его слова о ситуации с коронавирусом в России неверно интерпретировали.

34-летний футболист в эфире радиостанции Jovem Pan якобы сказал, что российские власти не разглашают реальное количество инфицированных и скрывают факты смертей заболевших.

«Бразильские СМИ меня неправильно поняли. Я говорил, что в стране так мало заражeнных, но при этом приняты такие серьeзные меры предосторожности, что это меня удивило. Я вижу, как русские заботятся, чтобы у них не было распространения вируса. И то, что было написано от моего имени, прошу не принимать за правду. Это произошло из-за недопонимания во время интервью по телефону», – сказал Ари.