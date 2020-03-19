«Меня неправильно поняли»: Ари опроверг свои слова о скрытии реальных данных про инфицированных коронавирусом в России

про смертельные случаи в Краснодаре тоже неправильно поняли? ну да, ну да
я вот только не понимаю зачем скрывать реальные масштабы, чтобы не отменили голосование по конституции? так если бы реальные цифры не скрывали, то давно бы уже на карантин всех посадили, а так люди разъезжают до сих и заражаются/заражают
Форвард «Краснодара» Ари заявил, что его слова о ситуации с коронавирусом в России неверно интерпретировали.
34-летний футболист в эфире радиостанции Jovem Pan якобы сказал, что российские власти не разглашают реальное количество инфицированных и скрывают факты смертей заболевших.
«Бразильские СМИ меня неправильно поняли. Я говорил, что в стране так мало заражeнных, но при этом приняты такие серьeзные меры предосторожности, что это меня удивило. Я вижу, как русские заботятся, чтобы у них не было распространения вируса. И то, что было написано от моего имени, прошу не принимать за правду. Это произошло из-за недопонимания во время интервью по телефону», – сказал Ари.
- По официальным данным, в России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом.
- Во всем мире заболели 218 тысяч человек, более девяти тысяч скончались.
- Ари в июле 2018 года получил российский паспорт.