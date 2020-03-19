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  • «Меня неправильно поняли»: Ари опроверг свои слова о скрытии реальных данных про инфицированных коронавирусом в России

«Меня неправильно поняли»: Ари опроверг свои слова о скрытии реальных данных про инфицированных коронавирусом в России

19 марта 2020, 23:23
44

Форвард «Краснодара» Ари заявил, что его слова о ситуации с коронавирусом в России неверно интерпретировали.

34-летний футболист в эфире радиостанции Jovem Pan якобы сказал, что российские власти не разглашают реальное количество инфицированных и скрывают факты смертей заболевших.

«Бразильские СМИ меня неправильно поняли. Я говорил, что в стране так мало заражeнных, но при этом приняты такие серьeзные меры предосторожности, что это меня удивило. Я вижу, как русские заботятся, чтобы у них не было распространения вируса. И то, что было написано от моего имени, прошу не принимать за правду. Это произошло из-за недопонимания во время интервью по телефону», – сказал Ари.

  • По официальным данным, в России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом.
  • Во всем мире заболели 218 тысяч человек, более девяти тысяч скончались.
  • Ари в июле 2018 года получил российский паспорт.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ари
Комментарии (44)
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general.lizyukov
1584650829
А ты в суд на них подай за клевету. Или ещё и тут заднюю дашь?
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BRO_football
1584652362
А, собственно, зачем доводить дело до того, когда в России будут тысячи зараженных, когда можно принять необходимые меры уже сейчас и пресечь эпидемию на самом её начале?
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rammax fcsm
1584654700
вали в бразилию, обезьяна черножопая, мы со своими проблемами сами разберёмся!!
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Добрый Бобер
1584675967
"Что ж, ты, фраер сдал назад..."?
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Danish Dynamite
1584680131
Ещё один подлиза. Спустись на землю и посмотри, как простые настоящие россияне живут. Особенно когда на фоне всех "постановлений" и "рекомендаций" властей работодатели чинят произвол. Либо выходишь больной, либо увольнение. Ах да, и ещё при всем этом статья УК есть за нарушение санитарной безопасности. Вот и посуди, как реально всё у нас соблюдается и как даётся простым людям. А не вам, полубогам, всяким сигалам и депардье...
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Мага 13
1584681751
стыдно за Ари!))
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kvm
1584684600
заднеприводная макака
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Соня Мармеладова
1584684688
Сказал Ари, стирая наклейку Навальный2018 со своего джипа. Самое быстрое переобувание в истории
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vka1970
1584686290
Когда понял, что нефтяные пироги и газовые кренделя могут внезапно закончиться, включил заднюю.Оно и понятно.Кормить просто так ни кто не будет, а за слова отвечать надо.Нормальным людям давно понятно, что в стране на самом деле, а ненормальные 22-го на очередное обнуление пойдут за сладкую и безбедную жизнь ППВ.
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кто там
1584689919
С утра по радио сказали что 199, ждём 200го юбилейного. А так Ари можно понять, в доску русский стал, раз не верит тому что нам втирают по СМИ сверху.
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