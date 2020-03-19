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    «Меня неправильно поняли»: Ари опроверг свои слова о скрытии реальных данных про инфицированных коронавирусом в России

    Форвард «Краснодара» Ари заявил, что его слова о ситуации с коронавирусом в России неверно интерпретировали.

    34-летний футболист в эфире радиостанции Jovem Pan якобы сказал, что российские власти не разглашают реальное количество инфицированных и скрывают факты смертей заболевших.

    «Бразильские СМИ меня неправильно поняли. Я говорил, что в стране так мало заражeнных, но при этом приняты такие серьeзные меры предосторожности, что это меня удивило. Я вижу, как русские заботятся, чтобы у них не было распространения вируса. И то, что было написано от моего имени, прошу не принимать за правду. Это произошло из-за недопонимания во время интервью по телефону», – сказал Ари.

    • По официальным данным, в России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом.
    • Во всем мире заболели 218 тысяч человек, более девяти тысяч скончались.
    • Ари в июле 2018 года получил российский паспорт.

    Источник: «Чемпионат»

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    19.03.2020 23:23
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2169

      Masteralex 8 минут назад

      про смертельные случаи в Краснодаре тоже неправильно поняли? ну да, ну да
      я вот только не понимаю зачем скрывать реальные масштабы, чтобы не отменили голосование по конституции? так если бы реальные цифры не скрывали, то давно бы уже на карантин всех посадили, а так люди разъезжают до сих и заражаются/заражают

      0
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      Рейтинг: +7486

      BRO_football 35 минут назад

      А, собственно, зачем доводить дело до того, когда в России будут тысячи зараженных, когда можно принять необходимые меры уже сейчас и пресечь эпидемию на самом её начале?

      0
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      Рейтинг: +2503

      Борат 51 минуту назад

      Этому Ари очень стыдно за спартак ! Гыгы

      1
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      Рейтинг: +890

      seth343 56 минут назад

      Зря ты так на 180 градусов.

      0
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      Рейтинг: +1879

      general.lizyukov 1 час назад

      А ты в суд на них подай за клевету. Или ещё и тут заднюю дашь?

      0
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      Рейтинг: +407

      alexfilatov 1 час назад

      Ари как всегда в своём репертуаре, был бы кто другой, возможно даже бы и поверил, но в его случаи опять попытка оправдаться. когда уже всё сказано, слово не воробей...Ари хоть и стал россиянином, но как русский никогда понимать не будет..

      1
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      Рейтинг: +8717

      parevg 1 час назад

      Поздно мартыхай оправдываться!
      Как говориться: слово вылетело...

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      Рейтинг: +586

      Юрэс > parevg 1 час назад

      Ты как никогда ПРАВ

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      Рейтинг: +10022

      KLIM777 > parevg 1 час назад

      будто мы без него сидели в танке

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