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    Ари: «Считаю, что российские власти не разглашают реальное количество инфицированных коронавирусом»

    Форвард «Краснодара» Ари выразил мнение, что официальная статистика заболевших коронавирусом в России не соответствует действительности.

    «Мне кажется, российские власти смягчают ситуацию с коронавирусом. По сравнению с другими странами, официальное число случаев заражения в России очень низкое. Считаю, что власти не разглашают реальное количество инфицированных.

    Один из врачей «Краснодара» рассказал мне, что в городе уже есть смертельные случаи от коронавируса. Да, я боюсь заразиться. Но слава богу, никто из моих знакомых, друзей или коллег пока не заболел», – сказал Ари.

    • По официальным данным, в России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом.
    • Во всем мире заболели 218 тысяч человек, более девяти тысяч скончались.
    • Ари в июле 2018 года получил российский паспорт.

    Источник: Jovem Pan

    Бразильская радиостанция. В эфире с апреля 1975 года.

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    Комментарии15
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      Рейтинг: +948

      Dimka_Foxy 1 минуту назад

      И правильно делают, хотел за солью вчера сходить, бл*ть ни одного пакетика не оставили

      0
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      Рейтинг: +1531

      serhio80 8 минут назад

      Придурок блеать( устройся на завод за среднестичесеую

      0
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      Рейтинг: +10

      Димон 99999 10 минут назад

      Ари, имей уважение к стране, которая тебя столько лет кормила, и любила. Предатель

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      Рейтинг: +2842

      zatonn 11 минут назад

      Объясняю проблему. У нас в Беларуси появился новый термин: внебольничная пневмония. Отмечается у всех умерших якобы от коронавируса

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      Рейтинг: +2307

      Давид59 20 минут назад

      Похоже Ари постепенно въезжает в нашу специфику. Сообразил, что не всё, что говорят официальные СМИ = правде. Я думаю, что даже при желании никто точную цифру не скажет. Не везде в стране диагностика на уровне. А с другой стороны многие к нашей "бесплатной" медицине просто не обращаются

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      Рейтинг: +3607

      3a zenit 26 минут назад

      "никто из моих знакомых, друзей или коллег пока не заболел"-но вирус есть и от него умерло много людей...как же эта херня тупая кумарит.Проверьте морги и поймите сколько умерло от крнвируса в чём проблем???Да если и так,хотите чтоб от паники страна и люди по звизде пошли?

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      Рейтинг: +2006

      shurik45 34 минуты назад

      Про замалчивание , он не так уж и далек от истины . Про Чернобыль тоже не все факты раскрыты ,что на самом деле происходило во время аварии .

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      Рейтинг: +1531

      serhio80 > shurik45 4 минуты назад

      Штам гриппа, да смертность немного выше стандартной.

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      Рейтинг: +1882

      general.lizyukov 36 минут назад

      п...й в бразилию, к своим обезьянам

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      Рейтинг: +1893

      solodealer 39 минут назад

      Арисленес, ты просто не понимаешь "российской специфики")))
      Наши "власти" ничего не срывают...Они просто...НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ! Да и, если честно, ничего и не желают знать, судя по всему...
      Следи за руками:
      1. У нас, по версии нашего несменяемого руководителя, "средний класс" - это те, кто получает 17 тысяч рублей в месяц. ТЫ ПОНЯЛ ИЛИ НЕТ? СЕМНАДЦАТЬ!!! И таких в стране , по версии того же персонажа, 70%!)) Наверное, такой "доход"...даже у вас в Бразилии есть удел только нищих...
      2. У нас в аптеках...МАСОК НЕТ! А что уж говорить про ТЕСТОВЫЕ СИСТЕМЫ... На всю страну анализы делают только в одном городе!))))В НОВОСИБИРСКЕ!))) Поэтому: все карантины будут только от ОРВИ ... А количество заражённых, очевидно, будет пост фактум (или ПОСТ МОРТЕМ?) приравниваться к количеству.... УЖЕ СКОНЧАВШИХСЯ...))

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      Рейтинг: +2842

      zatonn > solodealer 8 минут назад

      А у нас буквально сегодня было сказано:
      "У нас IT-страна, а намордники пошить не можем".
      Сказано было с высокой трибуны, во всеуслышание!

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      Рейтинг: +4091

      nik55 42 минуты назад

      всегда гавнистый Ари----пора гнать таких

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      Рейтинг: +1893

      solodealer > nik55 35 минут назад

      Пора? Нету времени на раскачку?))

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