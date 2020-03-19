Ари: «Считаю, что российские власти не разглашают реальное количество инфицированных коронавирусом»

Форвард «Краснодара» Ари выразил мнение, что официальная статистика заболевших коронавирусом в России не соответствует действительности.

«Мне кажется, российские власти смягчают ситуацию с коронавирусом. По сравнению с другими странами, официальное число случаев заражения в России очень низкое. Считаю, что власти не разглашают реальное количество инфицированных.

Один из врачей «Краснодара» рассказал мне, что в городе уже есть смертельные случаи от коронавируса. Да, я боюсь заразиться. Но слава богу, никто из моих знакомых, друзей или коллег пока не заболел», – сказал Ари.