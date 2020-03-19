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  • Ари: «Считаю, что российские власти не разглашают реальное количество инфицированных коронавирусом»

Ари: «Считаю, что российские власти не разглашают реальное количество инфицированных коронавирусом»

19 марта 2020, 21:44
30

Форвард «Краснодара» Ари выразил мнение, что официальная статистика заболевших коронавирусом в России не соответствует действительности.

«Мне кажется, российские власти смягчают ситуацию с коронавирусом. По сравнению с другими странами, официальное число случаев заражения в России очень низкое. Считаю, что власти не разглашают реальное количество инфицированных.

Один из врачей «Краснодара» рассказал мне, что в городе уже есть смертельные случаи от коронавируса. Да, я боюсь заразиться. Но слава богу, никто из моих знакомых, друзей или коллег пока не заболел», – сказал Ари.

  • По официальным данным, в России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом.
  • Во всем мире заболели 218 тысяч человек, более девяти тысяч скончались.
  • Ари в июле 2018 года получил российский паспорт.

Источник: Jovem Pan

Бразильская радиостанция. В эфире с апреля 1975 года.

Россия. Премьер-лига Краснодар Ари
Комментарии (30)
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general.lizyukov
1584646264
п...й в бразилию, к своим обезьянам
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shurik45
1584646406
Про замалчивание , он не так уж и далек от истины . Про Чернобыль тоже не все факты раскрыты ,что на самом деле происходило во время аварии .
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3a zenit
1584646860
"никто из моих знакомых, друзей или коллег пока не заболел"-но вирус есть и от него умерло много людей...как же эта херня тупая кумарит.Проверьте морги и поймите сколько умерло от крнвируса в чём проблем???Да если и так,хотите чтоб от паники страна и люди по звизде пошли?
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Давид59
1584647243
Похоже Ари постепенно въезжает в нашу специфику. Сообразил, что не всё, что говорят официальные СМИ = правде. Я думаю, что даже при желании никто точную цифру не скажет. Не везде в стране диагностика на уровне. А с другой стороны многие к нашей "бесплатной" медицине просто не обращаются
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zatonn
1584647794
Объясняю проблему. У нас в Беларуси появился новый термин: внебольничная пневмония. Отмечается у всех умерших якобы от коронавируса
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Димон 99999
1584647851
Ари, имей уважение к стране, которая тебя столько лет кормила, и любила. Предатель
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serhio80
1584647930
Придурок блеать( устройся на завод за среднестичесеую
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Dimka_Foxy
1584648373
И правильно делают, хотел за солью вчера сходить, бл*ть ни одного пакетика не оставили
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mirspirs
1584649017
Вот что вы все на него напали, подумайте критично, первый случай заражения в Китае был аж в ноябре. Тревогу забили в феврале, в плане отмены рейсов с Китаем. Сколько за 3 месяца посетило нашу страну граждан Китая, сколько людей посетило Италию и т.д. А у нас на 140 миллионов 140 человек заболело. И я не говорю, что плохо, что власти занижают статистику, плохо, что люди не хотят мыслить критично. У нас народ интересный, они крутят пальцем у виска, когда смотрят на европейцев, скупающих туалетку и крупы. А сами через неделю делают то же самое. Не стоит паниковать, но не стоит и слепо верить во все, что говорят официальные СМИ и власть. Желаю всем здоровья и крепких нервов, не тратьте их на выплеск желчи из-за частного мнения футболиста
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Владислав Vlad
1584657232
У некоторых людей есть такая версия - Коронавирус COVID-19, в Россию попал в прошлом году, но здесь он пролетел, как простая ежегодная вспышка ОРВИ. Те, кто подвергся заболеванию - переболели, а других вирус просто не задел из-за хорошей иммунной системы. А вот что говорит доктор медицинских наук - https://www.youtube.com/watch?v=2PrRv5NLZs4&feature=emb_logo
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