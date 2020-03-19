Ари: «Считаю, что российские власти не разглашают реальное количество инфицированных коронавирусом»

Форвард «Краснодара» Ари выразил мнение, что официальная статистика заболевших коронавирусом в России не соответствует действительности.
«Мне кажется, российские власти смягчают ситуацию с коронавирусом. По сравнению с другими странами, официальное число случаев заражения в России очень низкое. Считаю, что власти не разглашают реальное количество инфицированных.
Один из врачей «Краснодара» рассказал мне, что в городе уже есть смертельные случаи от коронавируса. Да, я боюсь заразиться. Но слава богу, никто из моих знакомых, друзей или коллег пока не заболел», – сказал Ари.
- По официальным данным, в России зафиксировано 147 случаев заражения коронавирусом.
- Во всем мире заболели 218 тысяч человек, более девяти тысяч скончались.
- Ари в июле 2018 года получил российский паспорт.
Источник: Jovem Pan
Бразильская радиостанция. В эфире с апреля 1975 года.