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Широков: «Пойду ли я в Госдуму? Были такие мысли»

18 марта 2020, 19:23
16

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков на встрече со студентами РГСУ рассказал, что рассматривает вариант баллотироваться в Госдуму РФ.

«Пойду ли я в Госдуму в 2021 году? Пока не знаю. Но были такие мысли. Я, кстати, нормально к этому отношусь. Все спортсмены, которые туда попадают, стали более ответственно подходить к этому. Не просто так посидеть, как это было в 90-х, в нулевых. Сейчас они идут туда осознанно, хотят что-то сделать. Получается или нет — это второй вопрос. Но то, что это осознанно, а не просто чтобы посидеть — это факт», – заявил Широков.

Источник: Ютуб-канал «РГСУ LIFE»
Россия. Премьер-лига Россия Широков Роман
Комментарии (16)
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baslim10z
1584552778
В Думе большая часть идиотов сидит, и не только спортсмены. Зачем нам на шею еще один д о л б о е б?
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mihail200606
1584553988
К куче бездельников непрофессионалов ещё одного...
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мы_не_рабы
1584554713
А ты футболку с Путиным показывал среди горячих турецких парней? Нет? Тогда в очередь за Тарасовым, он пока "лидер".
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житель СПб
1584554896
"Осознанно, а не просто посидеть..." А юридическое образование есть? Экономическое? Опыт управления (настоящего, а не "эффективных менеджеров")? Например, предприятие на свои деньги поднять? Завод? Или и там про колхоз будете рассказывать, г-н Широков? Или и там тихо изнутри проводить ту политику, которая в Зените известно к чему привела? Бедная Россия...
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Давид59
1584558663
Рома, сейчас там не просто сидят. Они ещё дружно играют в "бешеный принтер". Хочешь поучаствовать?
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Мага 13
1584561268
Рома, это конкретный зашквар) хороший человек в депутаты не полезет)))
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Hektor 84
1584579076
Кто этому недоумку вопросы задает? Вот из за таких спортсменов дурковатых в думе страна в клоаке находится. Успокойся уже. Место рядом с Валуевым уже забито Тарасовым.
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plehanov6
1584585043
Мало там своих балбесов! На одного придурка станет больше!
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subbotaspartak
1584592432
Широко шагая, Трусы разрывая, Ничего о жизни россиян не зная, Самая подходящая кандидатура такая.
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zigbert
1584624072
Все качества депутата у него уже есть.
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