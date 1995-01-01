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    Широков: «Пойду ли я в Госдуму? Были такие мысли»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков на встрече со студентами РГСУ рассказал, что рассматривает вариант баллотироваться в Госдуму РФ.

    «Пойду ли я в Госдуму в 2021 году? Пока не знаю. Но были такие мысли. Я, кстати, нормально к этому отношусь. Все спортсмены, которые туда попадают, стали более ответственно подходить к этому. Не просто так посидеть, как это было в 90-х, в нулевых. Сейчас они идут туда осознанно, хотят что-то сделать. Получается или нет — это второй вопрос. Но то, что это осознанно, а не просто чтобы посидеть — это факт», – заявил Широков.

    Источник: Ютуб-канал «РГСУ LIFE»

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    Сегодня, 19:23
    Комментарии12
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      Рейтинг: +893

      житель СПб 9 минут назад

      "Осознанно, а не просто посидеть..." А юридическое образование есть? Экономическое? Опыт управления (настоящего, а не "эффективных менеджеров")? Например, предприятие на свои деньги поднять? Завод? Или и там про колхоз будете рассказывать, г-н Широков? Или и там тихо изнутри проводить ту политику, которая в Зените известно к чему привела? Бедная Россия...

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      Рейтинг: +3243

      мы_не_рабы 12 минут назад

      А ты футболку с Путиным показывал среди горячих турецких парней? Нет? Тогда в очередь за Тарасовым, он пока "лидер".

      0
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      Рейтинг: +13872

      sssrspartak 15 минут назад

      ТУТ ЛИТЕЙНЫЙ БОРАТ АЛАРМ ФРОЛ001 УЗБ@ГОЕНЫЙ ТОЖЕ В ДУМУ ПОЛЕЗЛИ!НАВЕРНОЕ ИХ ТОЛЬКО В ПСИХОЛЕЧЕБНИЦУ!ВЫ КАК?

      0
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      Рейтинг: +2466

      Борат 17 минут назад

      Роме нужна депутатская неприкосновенность ! Гыгы

      0
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      Рейтинг: +7071

      mihail200606 24 минуты назад

      К куче бездельников непрофессионалов ещё одного...

      0
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      Рейтинг: +89

      baslim10z 44 минуты назад

      В Думе большая часть идиотов сидит, и не только спортсмены. Зачем нам на шею еще один д о л б о е б?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +484

      Cleaner 51 минуту назад

      "Хотят что то сделать"? Бабла по легкому они срубить хотят для себя!

      1
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      Рейтинг: +15776

      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      Что, так сильно хочется чего-нибудь обнулить???... В этом цирке все клоунские вакансии заняты, и надолго.

      0
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      Рейтинг: +481

      ВасяК 1 час назад

      Что тебе там делать,епти!!!

      1
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      Рейтинг: +1732

      alarm > ВасяК 1 час назад

      говорить едросне с трибуны "сидите дома, ***!"

      2
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      Рейтинг: +5293

      paracetamol > ВасяК 1 час назад

      Либерастов пинать.

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      Рейтинг: +1006

      acor94 > alarm 1 час назад

      эта фраза как никогда актуальна в карантин)))

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