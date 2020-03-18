Широков: «Пойду ли я в Госдуму? Были такие мысли»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков на встрече со студентами РГСУ рассказал, что рассматривает вариант баллотироваться в Госдуму РФ.

«Пойду ли я в Госдуму в 2021 году? Пока не знаю. Но были такие мысли. Я, кстати, нормально к этому отношусь. Все спортсмены, которые туда попадают, стали более ответственно подходить к этому. Не просто так посидеть, как это было в 90-х, в нулевых. Сейчас они идут туда осознанно, хотят что-то сделать. Получается или нет — это второй вопрос. Но то, что это осознанно, а не просто чтобы посидеть — это факт», – заявил Широков.