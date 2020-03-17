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    Погребняк: «Надеюсь, доиграем РПЛ и Кубок. Это мой последний шанс на трофей»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк прокомментировал приостановку РПЛ из-за коронавируса.

    «Жаль, что пришлось приостановить чемпионат, но в данной ситуации это самое верное решение. Все-таки динамика распространения коронавируса существенная… Абсолютно верное решение со стороны РФС и лиги. Надеюсь, что эта эпопея утихнет, и мы продолжим чемпионат и Кубок. Кубок особенно — это, наверное, вообще последний шанс в моей карьере выиграть трофей.

    Стоило ли остановить чемпионат раньше? Только если с точки зрения заполняемости стадионов. В остальном же, ну сыграли еще один тур — не страшно. Но в зрелищности и доходе для многих команд потери есть. Не понимаем, как скажется пауза на команде. Вроде только со сбора вернулись, а опять предстоит длинная пауза. Наверное, «Уралу» это пойдет на пользу. Последнюю игру мы выглядели невыразительно, теперь есть шанс что-то поправить», – сказал Погребняк.

    • В 1/4 финала Кубка России «Урал» сыграет с «Шинником».
    • Контракт 36-летнего Погребняка с екатеринбургским клубом заканчивается в июне.

    ❌ РФС объявил о приостановке РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2406

      Борат 2 часа назад

      У Паши трофеев больше чем у рыл в 21м веке ! Лучший Бомбардир кубка УЕФА ! Гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5283

      paracetamol 2 часа назад

      Паша, ты уже Суперкубок еуропейский имел!

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