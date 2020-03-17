Погребняк: «Надеюсь, доиграем РПЛ и Кубок. Это мой последний шанс на трофей»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк прокомментировал приостановку РПЛ из-за коронавируса.

«Жаль, что пришлось приостановить чемпионат, но в данной ситуации это самое верное решение. Все-таки динамика распространения коронавируса существенная… Абсолютно верное решение со стороны РФС и лиги. Надеюсь, что эта эпопея утихнет, и мы продолжим чемпионат и Кубок. Кубок особенно — это, наверное, вообще последний шанс в моей карьере выиграть трофей.

Стоило ли остановить чемпионат раньше? Только если с точки зрения заполняемости стадионов. В остальном же, ну сыграли еще один тур — не страшно. Но в зрелищности и доходе для многих команд потери есть. Не понимаем, как скажется пауза на команде. Вроде только со сбора вернулись, а опять предстоит длинная пауза. Наверное, «Уралу» это пойдет на пользу. Последнюю игру мы выглядели невыразительно, теперь есть шанс что-то поправить», – сказал Погребняк.

В 1/4 финала Кубка России «Урал» сыграет с «Шинником».

Контракт 36-летнего Погребняка с екатеринбургским клубом заканчивается в июне.

❌ РФС объявил о приостановке РПЛ, ФНЛ и ПФЛ