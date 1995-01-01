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    ❌ РФС объявил о приостановке РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

    На заседании бюро исполкома РФС было решено приостановить все футбольные соревнования под эгидой организации из-за эпидемии коронавируса.

    «В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV), приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями», – сообщает пресс-служба РФС.

    • В понедельник мэр Москвы постановил запретить до 10 апреля проведение на территории города спортивных мероприятий с любым количеством участников.
    • В связи с этим столичные клубы объявили об отмене ближайших домашних матчей.
    • На прошлой неделе были приостановлены розыгрыши всех крупных европейских чемпионатов.

    Конов: чемпионат России приостановлен из-за коронавируса до 10 апреля

    Источник: сайт РФС

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