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❌ РФС объявил о приостановке РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

17 марта 2020, 14:39
40

На заседании бюро исполкома РФС было решено приостановить все футбольные соревнования под эгидой организации из-за эпидемии коронавируса.

«В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV), приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями», – сообщает пресс-служба РФС.

  • В понедельник мэр Москвы постановил запретить до 10 апреля проведение на территории города спортивных мероприятий с любым количеством участников.
  • В связи с этим столичные клубы объявили об отмене ближайших домашних матчей.
  • На прошлой неделе были приостановлены розыгрыши всех крупных европейских чемпионатов.

Конов: чемпионат России приостановлен из-за коронавируса до 10 апреля

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ
Комментарии (40)
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Иван Петров 1986
1584446996
Ну вот и отыгрались. Нужно всех игруль отпускать по домам и платить им МРОТ.
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oyabun
1584447059
А 10-го апреля короноистерику прикроют и все заживут долго и счастливо!
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geroin161
1584447158
О, значит Ростов ещё может побороться за верха)
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3a zenit
1584448734
капец я тупой и не понимаю как 50 тыс. к примеру на стадионе могут всех заразить,а миллион людей в метро не могут?
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IVAN53
1584454916
Обидно тем, кто матч премьер оплатил)))
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faten
1584457397
Говорят что скоро все позапрещают, а особенно табак и алкоголь, ну Путина сажают негодяя потому как он на берию похож)
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upiter622
1584458271
Грустно!
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vitvik
1584473250
Грипп, во всех его разновидностях, на много опаснее (десятки тысяч человек каждый год выкашивает). Корь - заразнее. Из-за этих болезней давно надо было отменить футбол навсегда. Зачем надо было ждать раздутой паники по поводу слабого коронавируса?
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evgevg13
1584504107
все переходим в виртуальный футбол и заканчиваем чемпионат за компом!
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mat73
1585284192
1. Доиграть РФПЛ и ФНЛ до конца, пусть и с большим опозданием. 2. Перевести наш футбол обратно на систему "весна-осень". 3. И если уж было решение о расширении РФПЛ до 18 команд (или же не захотят доигрывать или ктото снимется с розыгрыша) переходы между лигами сделать без всяких стыков
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