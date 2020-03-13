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    Шалимов: «Заслуги «Динамо» в победе не вижу, мы сами проиграли игру»

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ.

    «Нам не нужны положительные моменты в игре, нам нужны очки. Мы и раньше разбирали эти положительные моменты, все хорошо, нам отрицательные нужно смотреть. Мы ошибаемся в вещах, которые проговариваем. Мы пропускали дурацкие мячи, развалили игру сами. Заслуги «Динамо» в победе не вижу, мы сами проиграли игру», – сказал Шалимов.

    • «Ахмат» остался на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.
    • «Динамо» поднялось на шестую строчку.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.03.2020 23:42
    Комментарии7
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      Рейтинг: +317

      RJM555 3 часа назад

      И шилимов не видел комбинации Динамо с которых забивались мчи в ворота Ахмата??? Просто нет слов ! Ну а Динамо с уверенной победой!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      中國冠狀病毒 3 часа назад

      Развалил команду Рахимова за полгода и NиXуя не видит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5220

      paracetamol 3 часа назад

      С таким тренером и из ФНЛ вылететь можно. Неудачник!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2291

      Борат 11 часов назад

      Ахмет хочет в пердив !
      Он знает чики-чики-та !
      Гыгы

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4502

      alp 12 часов назад

      так вам и нада курица памада

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1157

      FRZZ 12 часов назад

      Да уж, с таким тренером Ахмат точно вылетит в ФНЛ, даже Кадыров не сможет помочь.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2289

      playsh 12 часов назад

      Игорёк,тащи Ахмат в ФНЛ, глядь и РПЛ расширят.

      1
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