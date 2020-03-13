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  • Шалимов: «Заслуги «Динамо» в победе не вижу, мы сами проиграли игру»

Шалимов: «Заслуги «Динамо» в победе не вижу, мы сами проиграли игру»

13 марта 2020, 23:42
6

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ.

«Нам не нужны положительные моменты в игре, нам нужны очки. Мы и раньше разбирали эти положительные моменты, все хорошо, нам отрицательные нужно смотреть. Мы ошибаемся в вещах, которые проговариваем. Мы пропускали дурацкие мячи, развалили игру сами. Заслуги «Динамо» в победе не вижу, мы сами проиграли игру», – сказал Шалимов.

  • «Ахмат» остался на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.
  • «Динамо» поднялось на шестую строчку.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Динамо Шалимов Игорь
Комментарии (6)
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Plyash
1584132531
Игорёк,тащи Ахмат в ФНЛ, глядь и РПЛ расширят.
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alp
1584133518
так вам и нада курица памада
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paracetamol
1584163982
С таким тренером и из ФНЛ вылететь можно. Неудачник!
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中國冠狀病毒
1584164180
Развалил команду Рахимова за полгода и NиXуя не видит
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RJM555
1584165308
И шилимов не видел комбинации Динамо с которых забивались мчи в ворота Ахмата??? Просто нет слов ! Ну а Динамо с уверенной победой!!!
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中國冠狀病毒
1584185799
Ну очки можно и не терять, только теперь все уже не от Ахмата зависит, а от того, как будут играть соперники в борьбе за выживание. Вылететь все шансы есть. Я одного не понимаю - почему Шалимову вообще кто то доверяет тренировать???
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