Шалимов: «Заслуги «Динамо» в победе не вижу, мы сами проиграли игру»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов прокомментировал поражение своей команды от «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ.

«Нам не нужны положительные моменты в игре, нам нужны очки. Мы и раньше разбирали эти положительные моменты, все хорошо, нам отрицательные нужно смотреть. Мы ошибаемся в вещах, которые проговариваем. Мы пропускали дурацкие мячи, развалили игру сами. Заслуги «Динамо» в победе не вижу, мы сами проиграли игру», – сказал Шалимов.

«Ахмат» остался на последнем месте в турнирной таблице РПЛ.

«Динамо» поднялось на шестую строчку.

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