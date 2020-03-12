Главные новости дня. Черчесов продлил контракт со сборной России, УЕФА перенесет Евро-2020 на следующий год

Чемпионат Испании приостановлен из-за коронавируса

Матчи Лиги Европы «Интер» – «Хетафе» и «Севилья» – «Рома» могут сыграть в России

Роджерс: «У нескольких игроков «Лестера» признаки коронавируса»

Форвард «Сампдории» Габбиадини заразился коронавирусом

L'Equipe: УЕФА перенесет Евро-2020 на 2021 год, еврокубки и национальные чемпионаты будут прерваны

«Спартак» объявил о продлении контракта с Гапоновым и Оганесяном

Черчесов продлил контракт со сборной России до 2022 года

Матчи 1/8 финала ЛЧ «Манчестер Сити» – «Реал» и «Ювентус» – «Лион» перенесены

Журналист Палмери: Роналду сообщил «Ювентусу», что временно останется в Португалии из-за коронавируса

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