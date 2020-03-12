Матч 1/8 финала ЛЧ «Манчестер Сити» – «Реал» перенесен

наверное, Серега Рамос с Каримкой Бенземой на баскете в уикенде "парились"...
«Манчестер Сити» объявил о переносе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».
В английском клубе отметили, что соответствующее решение принято совместно с УЕФА.
Футболисты мадридской команды отправлены на 15-дневный карантин из-за обнаружения коронавируса у игрока баскетбольного «Реала».
Новая дата матча будет объявлена позднее.
- Согласно календарю, игра планировалась на 17 марта.
- В первой встрече «Сити» обыграл «Реал» со счетом 2:1.