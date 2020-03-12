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    Матч 1/8 финала ЛЧ «Манчестер Сити» – «Реал» перенесен

    «Манчестер Сити» объявил о переносе ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».

    В английском клубе отметили, что соответствующее решение принято совместно с УЕФА.

    Футболисты мадридской команды отправлены на 15-дневный карантин из-за обнаружения коронавируса у игрока баскетбольного «Реала».

    Новая дата матча будет объявлена позднее.

    • Согласно календарю, игра планировалась на 17 марта.
    • В первой встрече «Сити» обыграл «Реал» со счетом 2:1.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    12.03.2020 19:17
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1222

      koli4ka 20 минут назад

      наверное, Серега Рамос с Каримкой Бенземой на баскете в уикенде "парились"...

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      Рейтинг: 0

      diana.khisamova 1 час назад

      жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы! вот сами почитайте ---- https://cuz.su/stblog

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      Рейтинг: +368

      nelez 5 часов назад

      Это официально или очередной ляп бомбардира?
      Live skore показывает время матча 23:00 по Москве

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      Рейтинг: +38234

      portero > nelez 4 часа назад

      Ссылка на оффиц... сайт МС, зайди проверь

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