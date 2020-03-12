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  • ⚡⚡⚡ L'Equipe: УЕФА перенесет Евро-2020 на 2021 год, еврокубки и национальные чемпионаты будут прерваны

⚡⚡⚡ L'Equipe: УЕФА перенесет Евро-2020 на 2021 год, еврокубки и национальные чемпионаты будут прерваны

12 марта 2020, 18:01
46

В УЕФА приняли решение перенести Евро-2020 на 2021 год из-за коронавируса. Об этом сообщает L'Equipe.

Официально об этом будет объявлено на конференции 17 марта.

Кроме того, как информирует источник, УЕФА сообщит о приостановлении еврокубков и национальных чемпионатов.

  • По всему миру зафиксировано более 126 тысяч случаев заражения коронавирусом.
  • Умерло более 4600 человек.

УЕФА 17 марта проведет собрание, на котором обсудит возможную отмену Евро-2020, еврокубков и национальных турниров

Источник: L'Equipe
Отбор ЧЕ-2020 Европа
Комментарии (46)
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sobaka120982
1584025609
Ну ничего себе поворот...
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Черкизовский Кот
1584026786
Конечно, это печальная новость. Но полностью поддерживаю идею переноса ЕВРО на 2021 год. Всё-таки и без того интернациональный турнир пройдёт в дюжине стран. Создастся повышенная опасность. А вот Еврокубки, считаю, нужно доиграть до конца. Но без зрителей.
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vladimir-7
1584028115
Считать чемпионат РПЛ 2019/20 гг. недействительным из-за угрозы коронавируса и тогда инфаркт Миллеру обеспечен, но это будет справедливо.
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Snek
1584028579
Фигня какая-то... Билет купил, отпуск взял, тур по Европе уже был на мази, и тут наступил апокалипсис... Ну вот всё в этом мире против простого русского человека!!1111адынадын
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Из Твери Леха
1584029486
А деньги за билет вернут?
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zatonn
1584031189
В Беларуси проводите все турниры. Оснований для паники из-за коронавируса нет, сегодня было заявлено. Только пусть денюх на стадионы дадут)))
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giluxa1963
1584031704
конец футболу
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aaneustroev
1584031777
Plague Inc.
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Saracen Jr
1584032927
а куда через год этот коронавирус денется интересно?)))
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Cules2013
1584033399
пока что это слухи, вот 17 марта уже будет официально, но шансов, что не отменят/перенесут очень мало, это ясно.
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