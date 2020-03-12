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    ⚡⚡⚡ L'Equipe: УЕФА перенесет Евро-2020 на 2021 год, еврокубки и национальные чемпионаты будут прерваны

    В УЕФА приняли решение перенести Евро-2020 на 2021 год из-за коронавируса. Об этом сообщает L'Equipe.

    Официально об этом будет объявлено на конференции 17 марта.

    Кроме того, как информирует источник, УЕФА сообщит о приостановлении еврокубков и национальных чемпионатов.

    • По всему миру зафиксировано более 126 тысяч случаев заражения коронавирусом.
    • Умерло более 4600 человек.

    УЕФА 17 марта проведет собрание, на котором обсудит возможную отмену Евро-2020, еврокубков и национальных турниров

    Источник: L'Equipe

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    12.03.2020 18:01
    Комментарии55
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    • ...
      Рейтинг: +36

      diego delgado 1 час назад

      Раньше слово корона у меня ассоциировалось с неплохим пивом.а теперь с долбаным вирусом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1825

      solodealer 1 час назад

      ....НХЛ приостановила регулярный чемпионат из-за ситуации с коронавирусом...
      ...Президент Франции объявил о закрытии детсадов, школ и университетов с 16 марта из-за распространения коронавируса...
      И ТОЛЬКО В РФ ВСЁ ХОРОШО И ТОЛПЫ СЧАСТЛИВЫХ ГРАЖДАН ПОПРУТСЯ 22 АПРЕЛЯ К УРНАМ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА " У НАС ВЕЗДЕ И ВСЕГДА ВСЁ ОТЛИЧНО И МЫ И ДАЛЬШЕ ТАК ХОТИМ СЕБЕ И НАШИМ ДЕТЯМ"....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      koli4ka > solodealer 1 час назад

      дорогой товарисч,ну 22 апреля кроме голосования вся наша 150 млн.страна выйдет еще на демонстрацию по случаю 150-летия великого,гениального, мудрого рэволюционэра В.И.Ленина!!! Рекой и маленькими потоками люди понесут цветы и веночки к памятникам вождя по всей стране,коих у нас великое множество,чтобы не сказать миллионы!!! Ну,а накануне,по вековой традиции,огромное количество масс народу выйдут на всесоюзный волонтёрский субботник,чтобы опосля пропустить через свои организмы десятки рюмашек горячительных напитков и бокальчиков пива. Патамучта у нас везде и всегда всё отлично!!!

      1
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      Рейтинг: 0

      diana.khisamova 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь?!У мужа теперь каменный СТОЯК, а я ТЕКУ от одного его взгляда!!! И секс по 3 часа...Вот почитайте как я этого добилась в моем блоге ---- http://bit.do/strigenco

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +656

      Гавроша 2 часа назад

      И даже тут пупсики пытаются все свалить на ГазПром, хотя виноват китай-город.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1237

      geroin161 2 часа назад

      Охренели что ли???? Я уже отпуск на июнь соорудил себе (((((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1423

      Спартач_навсегда 4 часа назад

      да и так понятно что это искусственно было запущено и создано ,тк крутятся вокруг этого очень немаленькие деньги!!!

      0
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      ...
      Рейтинг: +1537

      alarm > Спартач_навсегда 3 часа назад

      да-да, это заговор против спартака.

      9
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      ...
      Рейтинг: +622

      АИН-27 > Спартач_навсегда 2 часа назад

      а какой смысл тогда останавливать Лиги и терять деньги, которые идут потоком от трансляций и рекламе?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1982

      shurik45 4 часа назад

      Вполне ожидаемо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9450

      Cules2013 4 часа назад

      пока что это слухи, вот 17 марта уже будет официально, но шансов, что не отменят/перенесут очень мало, это ясно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2212

      SarJr 4 часа назад

      а куда через год этот коронавирус денется интересно?)))

      2
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      ...
      Рейтинг: +9945

      KLIM777 > SarJr 4 часа назад

      у них там все предусмотрено) пропадет сам)

      0
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      ...
      Рейтинг: +9450

      Cules2013 > SarJr 4 часа назад

      туда же, куда и все предыдущие вирусы, они сезонные

      5
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      Рейтинг: +622

      АИН-27 > SarJr 2 часа назад

      а где атипичная пневмония начала нулевых?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      solodealer > SarJr 1 час назад

      В России он уйдёт туда же, куда ушёл ВИЧ - под запрет распространять информацию об эпидемии... увы...+

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      Artemka444 4 часа назад

      Да уж веселуха(((

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