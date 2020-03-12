⚡⚡⚡ L'Equipe: УЕФА перенесет Евро-2020 на 2021 год, еврокубки и национальные чемпионаты будут прерваны

В УЕФА приняли решение перенести Евро-2020 на 2021 год из-за коронавируса. Об этом сообщает L'Equipe.
Официально об этом будет объявлено на конференции 17 марта.
Кроме того, как информирует источник, УЕФА сообщит о приостановлении еврокубков и национальных чемпионатов.
- По всему миру зафиксировано более 126 тысяч случаев заражения коронавирусом.
- Умерло более 4600 человек.
УЕФА 17 марта проведет собрание, на котором обсудит возможную отмену Евро-2020, еврокубков и национальных турниров
Источник: L'Equipe