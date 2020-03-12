Черчесов продлил контракт со сборной России до 2022 года

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продолжит возглавлять национальную команду.
56-летний специалист заключил новый контракт, срок которого рассчитан до 30 декабря 2022 года.
В соглашении также прописана опция его продления до 31 июля 2024 года в случае успешного выступления команды на ЧМ-2022, а именно выхода из группы.
- Черчесов возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года.
- Под его руководством команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.
Станислав Черчесов продлил контракт со сборной России. Соглашение рассчитано до 30 декабря 2022 года.Успехов, Станислав Саламович! pic.twitter.com/eGWK0P0lFJ— Сборная России (@TeamRussia) March 12, 2020