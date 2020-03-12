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    Черчесов продлил контракт со сборной России до 2022 года

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продолжит возглавлять национальную команду.

    56-летний специалист заключил новый контракт, срок которого рассчитан до 30 декабря 2022 года.

    В соглашении также прописана опция его продления до 31 июля 2024 года в случае успешного выступления команды на ЧМ-2022, а именно выхода из группы.

    • Черчесов возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года.
    • Под его руководством команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.

    Источник: Официальный твиттер сборной России

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    12.03.2020 18:57
    Комментарии15
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      Рейтинг: 0

      diana.khisamova 1 час назад

      жена подарила капли что кардинально изменили нашу сексуальную жизнь, теперь секс в разы дольше, лучше и ярче а она получает оргазмы! вот сами почитайте -------- https://cuz.su/stblog

      0
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      Рейтинг: +427

      Cleaner 2 часа назад

      Ну и хорошо. Пусть рулит пока есть результат.

      0
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      Рейтинг: +3200

      AtticusFinch 3 часа назад

      Позавчера - знатно зализнул - аж с подливой)) Сегодня продлевают) Совпадение? - Не думаю!)

      2
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      Рейтинг: +1222

      koli4ka > AtticusFinch 42 минуты назад

      беспроигрышная и "интересная" опция и абсолютно прогнозированное решение принято товарищами руководителями из генерального штаба РФС. БРААААВВВООО!!!!

      0
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      Рейтинг: +1825

      solodealer 4 часа назад

      По "результатам " работы Черчесова его срок у руля сборной можно было вообще ОБНУЛИТЬ))
      Команда...ПРОЧНО СТОИТ НА МЕСТЕ! Как и страна...

      1
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      Рейтинг: +9945

      KLIM777 4 часа назад

      Он уже входит в категорию зрелых людей. Коронавирус не переживет скорее всего

      1
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      Рейтинг: +952

      РМЗ 4 часа назад

      не зря путалу дупло лизал

      2
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      Рейтинг: +987

      FENIX-SL 4 часа назад

      не понятно че вы тут возмущаетесь
      сами радовались над победами с египтом и саудитами как будто стали чемпионами галактики
      на вашей глупости этот человек и делает деньги..при этом не делая ничего достойного

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      Рейтинг: +307

      david17 > FENIX-SL 58 минут назад

      Достойный комент

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      Рейтинг: +1512

      Бриг 4 часа назад

      Только высказался про поправку Терешковой ("интересная"), сразу контракт сдвинули с мертвой точки.

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      Рейтинг: +1825

      solodealer > Бриг 4 часа назад

      )))))+++

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      Рейтинг: +3200

      AtticusFinch 5 часов назад

      ещё один заслуженный благодетель обнулился)

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      Рейтинг: +1482

      латунный 5 часов назад

      за какие заслуги

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      Рейтинг: +143

      Файдаэн_Шаз > латунный 4 часа назад

      Просто потому что ЧЕ перенесли.

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