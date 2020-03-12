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Черчесов продлил контракт со сборной России до 2022 года

12 марта 2020, 18:57
12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продолжит возглавлять национальную команду.

56-летний специалист заключил новый контракт, срок которого рассчитан до 30 декабря 2022 года.

В соглашении также прописана опция его продления до 31 июля 2024 года в случае успешного выступления команды на ЧМ-2022, а именно выхода из группы.

  • Черчесов возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года.
  • Под его руководством команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер сборной России
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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fhnv
1584029056
Отличная работа! ни чего не делая столько зарабатывать независимо от результата
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латунный
1584029582
за какие заслуги
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ArReal
1584030747
ещё один заслуженный благодетель обнулился)
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Бриг
1584032503
Только высказался про поправку Терешковой ("интересная"), сразу контракт сдвинули с мертвой точки.
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РМЗ
1584033324
не зря путалу дупло лизал
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ArReal
1584036374
Позавчера - знатно зализнул - аж с подливой)) Сегодня продлевают) Совпадение? - Не думаю!)
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paracetamol
1584055849
Зря!
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vladimir-7
1584077641
Ну вот, теперь Черчесу всё пх и Евро-2020 и ЧМ-2022, он обеспечил себе зарплату до 30 декабря 2022 года и может дальше продолжать ничего не делать.
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zigbert
1584130927
А кто сомневался?
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