Черчесов продлил контракт со сборной России до 2022 года

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов продолжит возглавлять национальную команду.

56-летний специалист заключил новый контракт, срок которого рассчитан до 30 декабря 2022 года.

В соглашении также прописана опция его продления до 31 июля 2024 года в случае успешного выступления команды на ЧМ-2022, а именно выхода из группы.

Черчесов возглавляет сборную России с 10 августа 2016 года.

Под его руководством команда стала четвертьфиналистом ЧМ-2018, а также досрочно гарантировала себе путевку на Евро-2020.