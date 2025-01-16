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    Тюкавин не полетел на сбор с «Динамо»

    Нападающий Константин Тюкавин пропустит начало сбора «Динамо».

    Форвард не полетел вместе с московской командой из-за болезни.

    «К сожалению, за день до вылета на сбор у Тюкавина поднялась высокая температура – выше 39. Диагностирован ларинготрахеит. Наш медицинский штаб принял решение не рисковать здоровьем игрока, поэтому его оставили на домашнем режиме лечения. В Катар Костя пока не прилетел. Как только его состояние стабилизируется, он прилетит и затем в течение пары дней проведет втягивающие индивидуальные тренировки. Тюкавину уже намного лучше, по предварительным прогнозам он может прилететь уже в ближайшие 1-2 дня», – сообщила пресс-служба клуба.

    • Тюкавин забил 8 голов в 21 матче этого сезона.
    • «Динамо» занимает 4-е место в РПЛ после 18 туров.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (1)
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    val69
    1737039627
    Надо же 39,а послезавтра в Катар... Это что за болезнь то такая... Скорее всего никак не может вынуть, куда вставил вчера... Звезда, кули...
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