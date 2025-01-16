Тюкавин не полетел на сбор с «Динамо»

Нападающий Константин Тюкавин пропустит начало сбора «Динамо».

Форвард не полетел вместе с московской командой из-за болезни.

«К сожалению, за день до вылета на сбор у Тюкавина поднялась высокая температура – выше 39. Диагностирован ларинготрахеит. Наш медицинский штаб принял решение не рисковать здоровьем игрока, поэтому его оставили на домашнем режиме лечения. В Катар Костя пока не прилетел. Как только его состояние стабилизируется, он прилетит и затем в течение пары дней проведет втягивающие индивидуальные тренировки. Тюкавину уже намного лучше, по предварительным прогнозам он может прилететь уже в ближайшие 1-2 дня», – сообщила пресс-служба клуба.