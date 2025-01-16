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    • Поехать в Европу или огромная зарплата в «Зените»? Выбор молодого таланта из «Рубина»

    Поехать в Европу или огромная зарплата в «Зените»? Выбор молодого таланта из «Рубина»

    Защитник «Рубина» Илья Рожков рассказал о своих планах на будущее. 19-летний россиянин признался, что хочет поехать в Европу. Ради этого он готов отказаться от предложения «Зенита» с огромной зарплатой.

    – Каким видишь свое будущее?

    – У меня всегда была мечта – играть в Европе. Если будет вариант перейти в европейский клуб, вообще шикарно.

    – Говоря о Европе, ты имеешь в виду топ-5 Лиг или готов поехать в, условно, Австрию, Швейцарию или Бельгию?

    – Конечно, хотелось бы в топ-5. Но пока никаких вариантов не было, поэтому не могу ничего сказать.

    – Представим: выходит с предложением «Зенит» и предлагает огромную зарплату, и середняк из топ-5, но с заметно меньшими деньгами. Что выберешь?

    – Выберу поехать в Европу.

    • Рожков попал в топ-3 премии «Первая пятерка»-2024.
    • В этом сезоне игрок провел 16 матчей в РПЛ: 1 гол, 1 ассист.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:35
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    Комментарии (13)
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    ...уефан
    1737038589
    ...юноша, тебе ни кто, ни чего, ещё не предлагал)...
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    subbotaspartak
    1737038783
    В 19 лет я уже играл... за заводскую команду и собирал высокочастотные преобразователи для ВМФ и на импорт...
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    Цугундeр
    1737038899
    Как поговаривает здесь один большой.. парень..) Достаточно упомянуть Спартак, ( или Зенит) и люди к вам потянутся. Паааагнали?)
    Ответить
    Spartak_forv@
    1737038981
    Именно поэтому Рожков был одной ногой в Динамо,пока Рубин не насыпал монет в новом контракте?))
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    andrei-sarap-yandex
    1737039561
    в ЕВРОПЕ будет никто и звать никак ...будет получать в 5 раз меньше чем вв РПЛ.....были такие таланты .....менталитет не тот
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1737040272
    Еще один болтун.
    Ответить
    FCSpartakM
    1737042555
    Все они выбирают, когда конкретно не предлагают.
    Ответить
    БАЗАРА НЕТ
    1737043318
    Чудик) кому ты нужен-то)
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    DOCTOR PENALTY
    1737044959
    Нахера такой ажиотаж? Пацана явно переоценивают.((
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    Интерес
    1737046073
    Надо слушать "правильных старших" :Губерниева,Канчельскиса,Мостового-срочно бежать на самолёт и...пропасть.
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