Поехать в Европу или огромная зарплата в «Зените»? Выбор молодого таланта из «Рубина»

Защитник «Рубина» Илья Рожков рассказал о своих планах на будущее. 19-летний россиянин признался, что хочет поехать в Европу. Ради этого он готов отказаться от предложения «Зенита» с огромной зарплатой.

– Каким видишь свое будущее?

– У меня всегда была мечта – играть в Европе. Если будет вариант перейти в европейский клуб, вообще шикарно.

– Говоря о Европе, ты имеешь в виду топ-5 Лиг или готов поехать в, условно, Австрию, Швейцарию или Бельгию?

– Конечно, хотелось бы в топ-5. Но пока никаких вариантов не было, поэтому не могу ничего сказать.

– Представим: выходит с предложением «Зенит» и предлагает огромную зарплату, и середняк из топ-5, но с заметно меньшими деньгами. Что выберешь?

– Выберу поехать в Европу.