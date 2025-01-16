Поехать в Европу или огромная зарплата в «Зените»? Выбор молодого таланта из «Рубина»

Защитник «Рубина» Илья Рожков рассказал о своих планах на будущее. 19-летний россиянин признался, что хочет поехать в Европу. Ради этого он готов отказаться от предложения «Зенита» с огромной зарплатой.
– Каким видишь свое будущее?
– У меня всегда была мечта – играть в Европе. Если будет вариант перейти в европейский клуб, вообще шикарно.
– Говоря о Европе, ты имеешь в виду топ-5 Лиг или готов поехать в, условно, Австрию, Швейцарию или Бельгию?
– Конечно, хотелось бы в топ-5. Но пока никаких вариантов не было, поэтому не могу ничего сказать.
– Представим: выходит с предложением «Зенит» и предлагает огромную зарплату, и середняк из топ-5, но с заметно меньшими деньгами. Что выберешь?
– Выберу поехать в Европу.
- Рожков попал в топ-3 премии «Первая пятерка»-2024.
- В этом сезоне игрок провел 16 матчей в РПЛ: 1 гол, 1 ассист.