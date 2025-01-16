Гаджиев отреагировал на возможное назначение Семака главным тренером сборной России

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на слова Константина Генича. Комментатор «Матч ТВ» ранее заявил, что Сергей Семак станет следующим тренером сборной России.

Семак сейчас возглавляет «Зенит». При нем клуб 6 раз подряд выиграл РПЛ.

Главным тренером сборной России является Валерий Карпин.

– Ранее Константин Генич заявил, что Сергей Семак – самый возможный вариант на эту должность. Согласитесь ли вы с ним?

– Ответ понятный – шесть раз выиграл чемпионат, чего никто не делал. Понятно, что его кандидатура – одна из главных. Но нельзя забывать, что прямо сейчас нормально работает и Валерий Карпин.

– Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать кандидат на место тренера?

– Предмет надо знать и в хороших отношениях находиться с кандидатами в сборную, создавать нормальную психологическую обстановку. Тренер в сборной – не так принципиален, как в клубе. Но представление о модели и игроках, которые ей будут соответствовать – должно быть.