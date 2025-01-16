Лев Лещенко прокомментировал возможный уход Бителло из «Динамо»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко отреагировал на возможный уход из клуба Бителло. Бразилец не вернулся в Москву из отпуска.
«Не знаю, что там с Бителло. Идет какая‑то возня, переговоры. Не знаю, чем все закончится. Бителло – ролевой игрок. Жалко его терять. Но что тут поделать? Время идет, ситуация меняется», – сказал Лещенко.
- Бителло выступает за «Динамо» с 2023 года.
- Он забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.
- Сообщалось, что динамовцы оценивают бразильца в 25-30 млн евро.
Источник: «Матч ТВ»