Журналист Палмери: Роналду сообщил «Ювентусу», что временно останется в Португалии из-за коронавируса

Нападающий Криштиану Роналду пока не собирается возвращаться в расположение «Ювентуса».

По информации журналиста Танкреди Палмери, 35-летний футболист обеспокоен обострением ситуации с коронавирусом в Италии, поэтому предпочитает остаться на некоторое время в Португалии. В частности, он взволнован новостью о заражении защитника туринской команды Даниэле Ругани.

О своих планах форвард оповестил руководство «Ювентуса».