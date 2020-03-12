Журналист Палмери: Роналду сообщил «Ювентусу», что временно останется в Португалии из-за коронавируса

Нападающий Криштиану Роналду пока не собирается возвращаться в расположение «Ювентуса».
По информации журналиста Танкреди Палмери, 35-летний футболист обеспокоен обострением ситуации с коронавирусом в Италии, поэтому предпочитает остаться на некоторое время в Португалии. В частности, он взволнован новостью о заражении защитника туринской команды Даниэле Ругани.
О своих планах форвард оповестил руководство «Ювентуса».
- Текущий розыгрыш Серии А приостановлен как минимум до апреля.
- Матч ЛЧ «Ювентус» – «Лион» перенесен на неопределенный срок.
- Роналду в этом сезоне забил 25 голов и сделал четыре ассиста в 32 играх.
Источник: Твиттер журналиста Танкреди Палмери
Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - 191,4 тысячи человек.