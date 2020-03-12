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  • Журналист Палмери: Роналду сообщил «Ювентусу», что временно останется в Португалии из-за коронавируса

Журналист Палмери: Роналду сообщил «Ювентусу», что временно останется в Португалии из-за коронавируса

12 марта 2020, 22:31
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Нападающий Криштиану Роналду пока не собирается возвращаться в расположение «Ювентуса».

По информации журналиста Танкреди Палмери, 35-летний футболист обеспокоен обострением ситуации с коронавирусом в Италии, поэтому предпочитает остаться на некоторое время в Португалии. В частности, он взволнован новостью о заражении защитника туринской команды Даниэле Ругани.

О своих планах форвард оповестил руководство «Ювентуса».

  • Текущий розыгрыш Серии А приостановлен как минимум до апреля.
  • Матч ЛЧ «Ювентус» – «Лион» перенесен на неопределенный срок.
  • Роналду в этом сезоне забил 25 голов и сделал четыре ассиста в 32 играх.

Источник: Твиттер журналиста Танкреди Палмери

Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - 191,4 тысячи человек.

Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану Ругани Даниэле
Комментарии (1)
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koli4ka
1584045231
Роналду-Вы не были на Мадейре? Приезжайте,у нас персики цветут,вирусы вдоль океана не летают ...и тишина.
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