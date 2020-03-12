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    Журналист Палмери: Роналду сообщил «Ювентусу», что временно останется в Португалии из-за коронавируса

    Нападающий Криштиану Роналду пока не собирается возвращаться в расположение «Ювентуса».

    По информации журналиста Танкреди Палмери, 35-летний футболист обеспокоен обострением ситуации с коронавирусом в Италии, поэтому предпочитает остаться на некоторое время в Португалии. В частности, он взволнован новостью о заражении защитника туринской команды Даниэле Ругани.

    О своих планах форвард оповестил руководство «Ювентуса».

    • Текущий розыгрыш Серии А приостановлен как минимум до апреля.
    • Матч ЛЧ «Ювентус» – «Лион» перенесен на неопределенный срок.
    • Роналду в этом сезоне забил 25 голов и сделал четыре ассиста в 32 играх.

    Источник: Твиттер журналиста Танкреди Палмери

    Корреспондент beIN Sports и CNN. Ранее работал в Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - 191,4 тысячи человек.

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    12.03.2020 22:31
    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +1222

      koli4ka 1 час назад

      Роналду-Вы не были на Мадейре? Приезжайте,у нас персики цветут,вирусы вдоль океана не летают ...и тишина.

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