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Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» разгромил ЛАСК и другие результаты

12 марта 2020, 22:49
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Завершились три первых матча 1/8 финала Лиги Европы.

«Истанбул Башакшехир» дома минимально обыграл «Копенгаген» благодаря голу с пенальти.

«Базель» в гостях крупно победил «Айнтрахт».

«Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил ЛАСК, забив в ворота соперника пять безответных голов.

Лига Европы. Плей-офф. 1/8 финала. Первые матчи

Истанбул Башакшехир (Турция) – Копенгаген (Дания) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Вишча (с пенальти), 88.

Айнтрахт (Германия) – Базель (Швейцария) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Кампо, 27; 0:2 – Буа, 73; 0:3 – Фрай, 85.

ЛАСК (Австрия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Игало, 28; 0:2 – Джеймс, 58; 0:3 – Мата, 82; 0:4 – Гринвуд, 90+2; 0:5 – Перейра, 90+3.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Истанбул Башакшехир Копенгаген Айнтрахт Базель ЛАСК Манчестер Юнайтед
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