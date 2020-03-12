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Судьи
Главный судья:
Уильям Коллам (Беллсхилл)

Истанбул Башакшехир - Копенгаген

12.03.2020, Четверг, 20:55 мск Стамбул, стадион Олимпийский Трансляция: Матч! Футбол 2 Лига Европы, 1/8 финала , первый матч Истанбул Башакшехир - Копенгаген
Группа J И В Н П Мячи Разница Очки
1. Истанбул ББ 6 3 1 2 7:9 -2 10
2. Рома 6 2 3 1 12:6 +6 9
3. Боруссия М 6 2 2 2 6:9 -3 8
4. Вольфсберг 6 1 2 3 7:8 -1 5
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