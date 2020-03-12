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    Роджерс: «У нескольких игроков «Лестера» признаки коронавируса»

    Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что у футболистов его команды обнаружены симптомы коронавируса.

    «У нескольких наших игроков признаки коронавируса.

    Мы соблюдали необходимые процедуры и изолировали их от остальной команды», – сказал Роджерс.

    • Сегодня появилась информация, что АПЛ до конца сезона будет проводиться без зрителей.
    • В Великобритании зафиксировано 459 случаев заражения коронавирусом, 8 человек погибли.

    The Telegraph: у трех игроков из АПЛ обнаружили симптомы коронавируса

    Источник: BBC

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    12.03.2020 17:31
    Комментарии4
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      Рейтинг: 0

      diana.khisamova 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: +39

      kl0d 3 часа назад

      Интересно, а ставки будут принимать на то - умрут или нет? Я б поставил на то что 100% с ними все в поряде будет.

      0
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      Рейтинг: +4738

      Владислав Vlad 5 часов назад

      Коронавирус
      Симптомы

      В зависимости от конкретного вида возбудителя симптомы могут значительно различаться, как по степени выраженности, так и по вариантам сочетания.

      Повышение температуры
      Озноб, общее недомогание, слабость головная боль, боли в мышцах
      Снижение аппетита, возможны тошнота и рвота
      Конъюнктивит (возможно)
      Понос (возможно)
      В среднем, болезнь длится около 5 дней. Если температура держится дольше, возможно, возникли осложнения.

      А я думал синие треугольники на лице появляются. Как, бл. определили, что у них признаки коронавируса??? С унитазов не слазят? Температура?
      Всю планету запугали, а в действительности к смертям от коронавируса приписали всех, кто умер за это время.
      А можно для сравнения посмотреть - сколько человек умерло за это же время от гриппа? А от старости? Или теперь все только от коронавируса помирают?)))

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      Рейтинг: +1825

      solodealer > Владислав Vlad 3 часа назад

      Касательно описанных симптомов.... У многих моих знакомых, как и у меня, уже годы всё это вместе или по отдельности проявляется и обостряется при каждой новой экономической или законодательной инициативе наших властей)))++

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