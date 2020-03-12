Роджерс: «У нескольких игроков «Лестера» признаки коронавируса»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что у футболистов его команды обнаружены симптомы коронавируса.

«У нескольких наших игроков признаки коронавируса.

Мы соблюдали необходимые процедуры и изолировали их от остальной команды», – сказал Роджерс.

Сегодня появилась информация, что АПЛ до конца сезона будет проводиться без зрителей.

В Великобритании зафиксировано 459 случаев заражения коронавирусом, 8 человек погибли.

The Telegraph: у трех игроков из АПЛ обнаружили симптомы коронавируса