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  • Роджерс: «У нескольких игроков «Лестера» признаки коронавируса»

Роджерс: «У нескольких игроков «Лестера» признаки коронавируса»

12 марта 2020, 17:31
3

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс заявил, что у футболистов его команды обнаружены симптомы коронавируса.

«У нескольких наших игроков признаки коронавируса.

Мы соблюдали необходимые процедуры и изолировали их от остальной команды», – сказал Роджерс.

  • Сегодня появилась информация, что АПЛ до конца сезона будет проводиться без зрителей.
  • В Великобритании зафиксировано 459 случаев заражения коронавирусом, 8 человек погибли.

The Telegraph: у трех игроков из АПЛ обнаружили симптомы коронавируса

Источник: BBC
Англия. Премьер-лига Лестер Роджерс Брендан
Комментарии (3)
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Владислав Vlad
1584031079
Коронавирус Симптомы В зависимости от конкретного вида возбудителя симптомы могут значительно различаться, как по степени выраженности, так и по вариантам сочетания. Повышение температуры Озноб, общее недомогание, слабость головная боль, боли в мышцах Снижение аппетита, возможны тошнота и рвота Конъюнктивит (возможно) Понос (возможно) В среднем, болезнь длится около 5 дней. Если температура держится дольше, возможно, возникли осложнения. А я думал синие треугольники на лице появляются. Как, бл. определили, что у них признаки коронавируса??? С унитазов не слазят? Температура? Всю планету запугали, а в действительности к смертям от коронавируса приписали всех, кто умер за это время. А можно для сравнения посмотреть - сколько человек умерло за это же время от гриппа? А от старости? Или теперь все только от коронавируса помирают?)))
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kl0d
1584036336
Интересно, а ставки будут принимать на то - умрут или нет? Я б поставил на то что 100% с ними все в поряде будет.
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