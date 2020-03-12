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    The Times: из-за коронавируса все футбольные матчи в Англии будут проходить без зрителей до конца сезона

    Власти Англии решили не останавливать футбольный сезон в стране, а доиграть его без зрителей.

    По информации The Times, официально соответствующее решение будет утверждено сегодня.

    При пустых трибунах будут проходить как матчи Премьер-лиги, так и других дивизионов. Причина ограничений – эпидемия коронавируса.

    Также сообщается, что владельцы сезонных абонементов и билетов на отдельные игры смогут наблюдать за трансляциями дома в интернете.

    Источник: The Times

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    12.03.2020 08:21
    Комментарии9
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      Рейтинг: +23214

      gol_kak_sokol 12 часов назад

      Пандемия Covid19 это яркий пример того, как мировое бездарное чиновничество делает лечение страшнее чем болезнь. В США каждый год от обычного гриппа умирает в среднем 27000 человек, в то время как во всем мире сейчас от нового коронавируса умерло менее 5000, и большинство заболевших о заражении даже не догадывается, так у молодых-здоровых болезнь часто протекает безсимптомно. Идиоты-чиновники всех карантинят. закрывают публичные мероприятия, транспорт и т.д., то есть рушат экономику, разоряют сотни тысяч своих граждан вместо того, чтобы заботиться о тех, для кого вирус действительно опасен - пожилых людей с сопутствующими заболеваниями, которым, чтобы не умереть, необходима подача кислорода и вентиляция легких, но этих аппаратов на всех тяжелобольных не хватает. Вместо того, чтобы всех заразившихся стариков обеспечить дыхалкой и дать им выздороветь, придумали карантины и запреты.

      1
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      Рейтинг: +434

      Artemka444 13 часов назад

      запретить всем из домов выходить тогда уж!!
      и так далее!!!
      А то я смотрю все могут только на футболе заболеть!!!!!

      0
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      Рейтинг: +23214

      gol_kak_sokol > Artemka444 12 часов назад

      Запретить метро и автобусы, надо быть последовательными до конца.

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      Рейтинг: +434

      Artemka444 13 часов назад

      да и кубок вручать без болельщиков вообще класс!!!

      0
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      Рейтинг: +155

      Все_тот_же_Юве 14 часов назад

      игроки откажутся идти на такие условия. футбол без болел, не футбол.

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      Рейтинг: +2678

      TOMSON 14 часов назад

      Норм так болел с абонементами кинули

      1
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      Рейтинг: +1471

      AZ 15 часов назад

      Это уже пандемия...

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      Рейтинг: +4361

      Viper for CSKA > AZ 15 часов назад

      Ну так ВОЗ уже объявил вчера пандемию, так что "фейковый вирус", "провокации Запада", как любят говорить у нас, в том числе Президент, обретают всё более реальные очертания.
      Но воистину "пока гром не грянет, мужик не перекрестится".

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      Рейтинг: +39

      kl0d > Viper for CSKA 7 часов назад

      ВОЗ обслуживает фармацевтов. Это ими созданная организация.
      Они к сентябрю сделают вакцину и начнут всех обкалывать и зарабатывать бабки.

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