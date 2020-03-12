The Times: из-за коронавируса все футбольные матчи в Англии будут проходить без зрителей до конца сезона

Власти Англии решили не останавливать футбольный сезон в стране, а доиграть его без зрителей.

По информации The Times, официально соответствующее решение будет утверждено сегодня.

При пустых трибунах будут проходить как матчи Премьер-лиги, так и других дивизионов. Причина ограничений – эпидемия коронавируса.

Также сообщается, что владельцы сезонных абонементов и билетов на отдельные игры смогут наблюдать за трансляциями дома в интернете.