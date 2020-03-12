The Times: из-за коронавируса все футбольные матчи в Англии будут проходить без зрителей до конца сезона

Пандемия Covid19 это яркий пример того, как мировое бездарное чиновничество делает лечение страшнее чем болезнь. В США каждый год от обычного гриппа умирает в среднем 27000 человек, в то время как во всем мире сейчас от нового коронавируса умерло менее 5000, и большинство заболевших о заражении даже не догадывается, так у молодых-здоровых болезнь часто протекает безсимптомно. Идиоты-чиновники всех карантинят. закрывают публичные мероприятия, транспорт и т.д., то есть рушат экономику, разоряют сотни тысяч своих граждан вместо того, чтобы заботиться о тех, для кого вирус действительно опасен - пожилых людей с сопутствующими заболеваниями, которым, чтобы не умереть, необходима подача кислорода и вентиляция легких, но этих аппаратов на всех тяжелобольных не хватает. Вместо того, чтобы всех заразившихся стариков обеспечить дыхалкой и дать им выздороветь, придумали карантины и запреты.
Власти Англии решили не останавливать футбольный сезон в стране, а доиграть его без зрителей.
По информации The Times, официально соответствующее решение будет утверждено сегодня.
При пустых трибунах будут проходить как матчи Премьер-лиги, так и других дивизионов. Причина ограничений – эпидемия коронавируса.
Также сообщается, что владельцы сезонных абонементов и билетов на отдельные игры смогут наблюдать за трансляциями дома в интернете.