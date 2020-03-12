Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    2 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    3 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?

    The Telegraph: у трех игроков из АПЛ обнаружили симптомы коронавируса

    У трех футболистов английской Премьер-лиги обнаружили симптомы коронавируса. Об этом утверждает The Telegraph.

    Все три игрока выступают за одну команду, название которой не сообщается.

    На данный момент все футболисты данного клуба проходят обследование на наличие коронавируса. Если заражение подтвердится, матч команды будет отменен.

    • Ранее коронавирус был обнаружен у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.
    • Матчи чемпионатов Италии и Испании приостановлены, под вопросом Лига чемпионов и Лига Европы.
    • В Великобритании зафиксировано 459 случаев заражения коронавирусом, 8 человек погибли.

    УЕФА 17 марта проведет собрание, на котором обсудит возможную отмену Евро-2020, еврокубков и национальных турниров

    Источник: The Telegraph

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2020 17:16
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: 0

      diana.khisamova 1 час назад

      Пaрни, надeюсь и вaс нacтигнет тaкое же cчaстьe, как и меня. Оргазмы cтали сильнeе нaвeрное в рaз 100! Дa и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я проcто шокирован. Дa и выноcливee стал в нecколько раз и cтояк кaменный, нe упуcти cвой шaнc пoрaдoвать ceбя и eё в пocтeли, а вычитал здeсь ---- http://bit.do/eroxin

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +341

      Граф2019 6 часов назад

      прекратите истерику!!! в шестидесятых годах это уже было...тогда не было таких средств массовых информаций!!! теория эволюции продолжаеться,слабый уходит...мне сейчас скажут что я не прав! но... как это не странно- мы мутанты! вирус тоже мутирует- это защита планеты от перенаселения... слабенькая правда! истерички...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4738

      Владислав Vlad > Граф2019 5 часов назад

      Если собрать всё 7 млрд людей и плотно поставить, они уместятся на площиди 27х27 кв. км. Какое перенаселение? Давно уже известно, что все вирусы искусственны. А коронавируса вообще может и не быть. Глобальный перенос сверхдержавы идёт. Китай скупает за копейки акции иностранных инвесторов. Россия выжимает США с рынка нефти. А доллар падает по отношению к другим валютам (пока кроме рубля).

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +341

      Граф2019 > Владислав Vlad 3 часа назад

      владик! нас постоянно кололи антивирусами... и не чего жи вы и здоровы..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      Ник Уволен 6 часов назад

      До нашего футбола надеюсь не доберется вирус.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39

      kl0d > Ник Уволен 3 часа назад

      Он Добрался с самого начала. Беров - 1-й зараженный и он же первый вылечившийся.
      Как и положено - даже сам не уверен, что у него был именно коронавирус. Легкий кашель лечил. У него есть в Инсте.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      kl0d 7 часов назад

      Неизвестные футболисты неизвестной команды простудились. Супер новость. Пойду куплю туалетной бумаги.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4738

      Владислав Vlad > kl0d 5 часов назад

      Мне тоже интересно - есть признаки коронавируса. Неужели на лице появляются зелёные квадратики?))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75241
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru