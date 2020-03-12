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  • The Telegraph: у трех игроков из АПЛ обнаружили симптомы коронавируса

The Telegraph: у трех игроков из АПЛ обнаружили симптомы коронавируса

12 марта 2020, 17:16
6

У трех футболистов английской Премьер-лиги обнаружили симптомы коронавируса. Об этом утверждает The Telegraph.

Все три игрока выступают за одну команду, название которой не сообщается.

На данный момент все футболисты данного клуба проходят обследование на наличие коронавируса. Если заражение подтвердится, матч команды будет отменен.

  • Ранее коронавирус был обнаружен у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.
  • Матчи чемпионатов Италии и Испании приостановлены, под вопросом Лига чемпионов и Лига Европы.
  • В Великобритании зафиксировано 459 случаев заражения коронавирусом, 8 человек погибли.

УЕФА 17 марта проведет собрание, на котором обсудит возможную отмену Евро-2020, еврокубков и национальных турниров

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига
Комментарии (6)
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kl0d
1584023292
Неизвестные футболисты неизвестной команды простудились. Супер новость. Пойду куплю туалетной бумаги.
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Граф2019
1584026782
прекратите истерику!!! в шестидесятых годах это уже было...тогда не было таких средств массовых информаций!!! теория эволюции продолжаеться,слабый уходит...мне сейчас скажут что я не прав! но... как это не странно- мы мутанты! вирус тоже мутирует- это защита планеты от перенаселения... слабенькая правда! истерички...
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