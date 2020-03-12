The Telegraph: у трех игроков из АПЛ обнаружили симптомы коронавируса

У трех футболистов английской Премьер-лиги обнаружили симптомы коронавируса. Об этом утверждает The Telegraph.

Все три игрока выступают за одну команду, название которой не сообщается.

На данный момент все футболисты данного клуба проходят обследование на наличие коронавируса. Если заражение подтвердится, матч команды будет отменен.

Ранее коронавирус был обнаружен у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани .

. Матчи чемпионатов Италии и Испании приостановлены, под вопросом Лига чемпионов и Лига Европы.

В Великобритании зафиксировано 459 случаев заражения коронавирусом, 8 человек погибли.

УЕФА 17 марта проведет собрание, на котором обсудит возможную отмену Евро-2020, еврокубков и национальных турниров