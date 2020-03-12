«Это вынужденная мера». В «Рубине» прокомментировали перенос матчей из-за коронавируса

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию о переносе спортивных мероприятий в Татарстане в связи с распространением коронавируса.
«Это вынужденная мера на данный момент. Такое решение принято, значит, мы будем его выполнять», – сказал Сайманов.
- Власти Татарстана решили перенести массовые спортивные и культурные мероприятия из-за коронавируса.
- Команда Леонида Слуцкого по итогам 21 тура занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
- «Рубину» до конца чемпионата осталось провести пять домашних матчей. Соперники – «Локомотив», «Оренбург», «Краснодар», «Ростов» и «Спартак».
Источник: «Чемпионат»