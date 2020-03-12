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  • «Это вынужденная мера». В «Рубине» прокомментировали перенос матчей из-за коронавируса

«Это вынужденная мера». В «Рубине» прокомментировали перенос матчей из-за коронавируса

12 марта 2020, 12:03
6

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию о переносе спортивных мероприятий в Татарстане в связи с распространением коронавируса.

«Это вынужденная мера на данный момент. Такое решение принято, значит, мы будем его выполнять», – сказал Сайманов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (6)
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fhnv
1584007011
Рубину уже не сохранить место в РПЛ
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vladimir-7
1584007873
Разъясните, это что за вынужденная мера и в чем заключается перенос? А, ну да, там претенденты на золотые медали чемпионата, это Локомотив, Краснодар и Ростов и нельзя показывать зрителям, как их будут судьи опускать.
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САДЫЧОК
1584010338
В чём проблема , играйте при пустых трибунах !...Что то мутят , но всё равно вылетят с таким тренером !
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Chernyi Lis
1584195755
нет у нас никакой эпидемии по сравнению с другими ..мутят!пусть вылетают на хрен!неудачники!
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