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    «Это вынужденная мера». В «Рубине» прокомментировали перенос матчей из-за коронавируса

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал информацию о переносе спортивных мероприятий в Татарстане в связи с распространением коронавируса.

    «Это вынужденная мера на данный момент. Такое решение принято, значит, мы будем его выполнять», – сказал Сайманов.

    Источник: «Чемпионат»

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    12.03.2020 12:03
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3728

      САДЫЧОК 10 часов назад

      В чём проблема , играйте при пустых трибунах !...Что то мутят , но всё равно вылетят с таким тренером !

      0
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      Рейтинг: +10214

      vladimir-7 11 часов назад

      Разъясните, это что за вынужденная мера и в чем заключается перенос?
      А, ну да, там претенденты на золотые медали чемпионата, это Локомотив, Краснодар и Ростов и нельзя показывать зрителям, как их будут судьи опускать.

      0
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      Рейтинг: +530

      fhnv 11 часов назад

      Рубину уже не сохранить место в РПЛ

      1
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      Рейтинг: +2902

      Литейный4 12 часов назад

      В Казани и так пустой стадион. Один ветер гуляет. Можно всех болельщиков разбросать по стадиону. И в каждом секторе по 1 человеку разместить. Никакой вирус не достанет. Гыгыгы

      10
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