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Матчи «Рубина» перенесут из-за коронавируса

12 марта 2020, 11:11
10

Власти Татарстана решили перенести массовые спортивные и культурные мероприятия из-за коронавируса.

По словам официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой, в ближайшее время это решение утвердят официально.

Сообщается, что под ограничения попадет, в том числе, футбольный клуб «Рубин».

Источник: Inkazan
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (10)
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vladimir-7
1584003807
А, что в Казани уже есть больные коронавирусом?
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Kollljan
1584014907
За пропущенные матчи Рубину - технарь и в пердив!
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семёнычев
1584025448
ну вот и нашли "повод достойно уйти" .... объявим карантин, положим всех в клинику, во главе со Слуцким... дублёрам отдадим карты и пусть играют... кстати, не факт, что будут так же бездарно "играть"...
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Граф2019
1584026110
прикратите эту истерику.... дебилы!!!!!
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paracetamol
1584056658
Слуцкий, видя собственную беспомощность тренировать команду на выигрыш, решил взять паузу, используя панику с короновирусом.
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Hektor 84
1584193057
Топят рубин
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Chernyi Lis
1584195363
у нас че короновирус есть?один в татарстане плять..
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