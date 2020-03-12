Матчи «Рубина» перенесут из-за коронавируса

Власти Татарстана решили перенести массовые спортивные и культурные мероприятия из-за коронавируса.

По словам официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой, в ближайшее время это решение утвердят официально.

Сообщается, что под ограничения попадет, в том числе, футбольный клуб «Рубин».