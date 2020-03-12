Матчи «Рубина» перенесут из-за коронавируса

Власти Татарстана решили перенести массовые спортивные и культурные мероприятия из-за коронавируса.
По словам официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой, в ближайшее время это решение утвердят официально.
Сообщается, что под ограничения попадет, в том числе, футбольный клуб «Рубин».
- Команда Леонида Слуцкого по итогам 21 тура занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
- «Рубину» до конца чемпионата осталось провести пять домашних матчей. Соперники – «Локомотив», «Оренбург», «Краснодар», «Ростов» и «Спартак».
Источник: Inkazan