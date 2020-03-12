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    Матчи «Рубина» перенесут из-за коронавируса

    Власти Татарстана решили перенести массовые спортивные и культурные мероприятия из-за коронавируса.

    По словам официального представителя Казанского Кремля Лилии Галимовой, в ближайшее время это решение утвердят официально.

    Сообщается, что под ограничения попадет, в том числе, футбольный клуб «Рубин».

    Источник: Inkazan

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    12.03.2020 11:11
    Комментарии11
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      Рейтинг: +341

      Граф2019 6 часов назад

      прикратите эту истерику.... дебилы!!!!!

      2
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      Рейтинг: +1899

      семёнычев 6 часов назад

      ну вот и нашли "повод достойно уйти" ....
      объявим карантин, положим всех в клинику, во главе со Слуцким...
      дублёрам отдадим карты и пусть играют... кстати, не факт, что будут так же бездарно "играть"...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1822

      Kollljan 9 часов назад

      За пропущенные матчи Рубину - технарь и в пердив!

      4
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      Рейтинг: +10214

      vladimir-7 12 часов назад

      А, что в Казани уже есть больные коронавирусом?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      badryashev > vladimir-7 12 часов назад

      По заболевшим не знаю, но есть люди в карантине

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10214

      vladimir-7 > badryashev 12 часов назад

      Ну карантин, это не заболевание, достаточно просто
      иметь сегодня температуру в 37,3 и вот тебе карантин.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2237

      Борат 12 часов назад

      на рубин итак никто не ходит, можно распускать эту никому не нужную пиявку регионального бюджета !

      гыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8582

      parevg > Борат 12 часов назад

      Рубин уже несколько лет как частный клуб, принадлежит страховой компании...
      Учи матчасть, идиот

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2237

      Борат > parevg 11 часов назад

      а ты что за бабай такой ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8582

      parevg > Борат 11 часов назад

      Тугел синен эт эшь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2237

      Борат > parevg 11 часов назад

      тюбитейка-кумыс-чакчак ?
      гыгы

      1
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