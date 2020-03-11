Экс-тренер «Партизана» Николич может сменить Семина в «Локомотиве»

Бывший главный тренер сербского «Партизана» Марко Николич может прийти в «Локомотив». Москвичи рассматривают его как одного из кандидатов на замену Юрию Семину.

Контракт Семина с клубом истекает летом. Генеральный директор Василий Кикнадзе ранее рассказал, что «Локомотив» изучит нескольких кандидатов на тренерский пост.