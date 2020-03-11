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    Экс-тренер «Партизана» Николич может сменить Семина в «Локомотиве»

    Бывший главный тренер сербского «Партизана» Марко Николич может прийти в «Локомотив». Москвичи рассматривают его как одного из кандидатов на замену Юрию Семину.

    Контракт Семина с клубом истекает летом. Генеральный директор Василий Кикнадзе ранее рассказал, что «Локомотив» изучит нескольких кандидатов на тренерский пост.

    • Семин возглавляет команду с августа 2016 года. Это его четвертое назначение в московском клубе за карьеру.
    • В мае тренеру исполнится 73 года.
    • «Локомотив» в РПЛ идет четвертым.

    Источник: «Чемпионат»

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    11.03.2020 12:07
    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +1374

      Boeung777 5 часов назад

      Ну кто такой Николич, а?

      1
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      Рейтинг: +1818

      Kollljan 9 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Давно пора!

      -4
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      Рейтинг: +397

      Red-Green_fan > Kollljan 7 часов назад

      А вам, сударь, какая печаль? Вам бы стоит печалиться о том, когда вашего физрука снимут)

      3
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      ...
      Рейтинг: +5468

      Антибиотик > Kollljan 4 часа назад

      Давно пора тебе поумнеть.

      1
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      Рейтинг: +863

      VVadic 9 часов назад

      Смысл???? Сёмин даёт результат и его убирать. Руководство Локо - ублюдки!

      4
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      ...
      Рейтинг: +519

      fhnv > VVadic 2 часа назад

      может из-за того ,что старый

      0
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    • ...
      Рейтинг: +397

      Red-Green_fan 10 часов назад

      А я просто хочу увидеть, как несмотря на все палки Палыч даст результат и руководство обосрется. Хотя говорят, что Палыча уберут в любом случае, предоставив почетную должность в структуре клуба.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2816

      Литейный4 11 часов назад

      У Шпалыча с проводницами развод и девичья фамилия? Гыгыгы

      2
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      ...
      Рейтинг: +318

      фанат джигурды > Литейный4 5 часов назад

      Походу Паровозы над тобой недавно надругались похлеще спартачей!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +5468

      Антибиотик > Литейный4 4 часа назад

      Вали на трассу, там твою задницу уже заждались.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8376

      ufos73 11 часов назад

      В Локо постоянно идут какие то стрелочные игры...

      0
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      Рейтинг: +8573

      parevg 11 часов назад

      Не трогайте шПалыча, он наше ВСЁ!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2461

      Черкизовский Кот 11 часов назад

      Сволочи, а не руководство! Всеми силами сливают нашего ЮрПалыча. Отдали в аренду Смолова и никого не взяли взамен, оставив только Эдера. Теперь все будущие осечки будут валить на тренера. Как же всё спокойно было при Геркусе.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2197

      Борат 12 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пора палычу на отдых ! в марбелью ! кушать щёчки тунца !
      гыгы

      -8
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      Рейтинг: +566

      sined1951 > Борат 11 часов назад

      Не дождетесь

      2
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      ...
      Рейтинг: +8573

      parevg > Борат 11 часов назад

      А тебе в дурку, на укольчики
      хихи

      4
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      Рейтинг: +5468

      Антибиотик > Борат 4 часа назад

      Тебе давно в дурку пора, но ведь ты ещё на свободе.

      0
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      Рейтинг: +1007

      Romantic2010 12 часов назад

      Думаю, в РЖД тоже изучили несколько кандидатур на пост президента ФК Локомотив...

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