Экс-тренер «Партизана» Николич может сменить Семина в «Локомотиве»

Бывший главный тренер сербского «Партизана» Марко Николич может прийти в «Локомотив». Москвичи рассматривают его как одного из кандидатов на замену Юрию Семину.
Контракт Семина с клубом истекает летом. Генеральный директор Василий Кикнадзе ранее рассказал, что «Локомотив» изучит нескольких кандидатов на тренерский пост.
- Семин возглавляет команду с августа 2016 года. Это его четвертое назначение в московском клубе за карьеру.
- В мае тренеру исполнится 73 года.
- «Локомотив» в РПЛ идет четвертым.
Источник: «Чемпионат»