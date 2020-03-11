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  • Экс-тренер «Партизана» Николич может сменить Семина в «Локомотиве»

Экс-тренер «Партизана» Николич может сменить Семина в «Локомотиве»

11 марта 2020, 12:07
14

Бывший главный тренер сербского «Партизана» Марко Николич может прийти в «Локомотив». Москвичи рассматривают его как одного из кандидатов на замену Юрию Семину.

Контракт Семина с клубом истекает летом. Генеральный директор Василий Кикнадзе ранее рассказал, что «Локомотив» изучит нескольких кандидатов на тренерский пост.

  • Семин возглавляет команду с августа 2016 года. Это его четвертое назначение в московском клубе за карьеру.
  • В мае тренеру исполнится 73 года.
  • «Локомотив» в РПЛ идет четвертым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Партизан Локомотив Николич Марко
Комментарии (14)
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Romantic2010
1583917898
Думаю, в РЖД тоже изучили несколько кандидатур на пост президента ФК Локомотив...
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Черкизовский Кот
1583921123
Сволочи, а не руководство! Всеми силами сливают нашего ЮрПалыча. Отдали в аренду Смолова и никого не взяли взамен, оставив только Эдера. Теперь все будущие осечки будут валить на тренера. Как же всё спокойно было при Геркусе.
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ufos73
1583923150
В Локо постоянно идут какие то стрелочные игры...
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Red-Green_fan
1583925822
А я просто хочу увидеть, как несмотря на все палки Палыч даст результат и руководство обосрется. Хотя говорят, что Палыча уберут в любом случае, предоставив почетную должность в структуре клуба.
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VVadic
1583927796
Смысл???? Сёмин даёт результат и его убирать. Руководство Локо - ублюдки!
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Kollljan
1583929055
Давно пора!
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Boeung777
1583945213
Ну кто такой Николич, а?
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