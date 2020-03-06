Кикнадзе – о тренере «Локомотива» в следующем сезоне: «Совет директоров рассмотрит нескольких кандидатов, включая Семина»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе дал понять, что вопрос с будущим главного тренера команды Юрия Семина будет решаться позднее.

– Знаю ситуацию изнутри. Имею в виду все слухи, которые появились за последнее время. Чтобы закрыть эту тему скажу следующее. Во-первых, по уставу, решение о том, кого назначать главным тренером, принимает не генеральный директор, а совет директоров. Думаю, совет директоров будет заседать не раньше середины-конца апреля, когда станет понятно, что мы сделали в этом году, а что не сделали, куда мы вышли. И куда не вышли. Совет директоров рассмотрит нескольких кандидатов, конечно же, включая и Юрия Палыча.

– Вопрос, как болельщики примут нового тренера, если это не Семин...

– Еще раз: это прерогатива совета директоров. Я не уполномочен делать какие-то заявления от лица совета директоров. Мало того, могу твердо вам сказать, что не было ни одного совдира, на котором обсуждалась бы кандидатура того, кто возглавит первую команду после 31 мая. Это дата окончания контракта Семина.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 20 туров.

Семин возглавляет команду с августа 2016 года. Это его четвертое назначение в московском клубе за карьеру.

В мае тренеру исполнится 73 года.

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