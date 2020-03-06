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  • Кикнадзе – о тренере «Локомотива» в следующем сезоне: «Совет директоров рассмотрит нескольких кандидатов, включая Семина»

Кикнадзе – о тренере «Локомотива» в следующем сезоне: «Совет директоров рассмотрит нескольких кандидатов, включая Семина»

6 марта 2020, 12:23
12

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе дал понять, что вопрос с будущим главного тренера команды Юрия Семина будет решаться позднее.

– Знаю ситуацию изнутри. Имею в виду все слухи, которые появились за последнее время. Чтобы закрыть эту тему скажу следующее. Во-первых, по уставу, решение о том, кого назначать главным тренером, принимает не генеральный директор, а совет директоров. Думаю, совет директоров будет заседать не раньше середины-конца апреля, когда станет понятно, что мы сделали в этом году, а что не сделали, куда мы вышли. И куда не вышли. Совет директоров рассмотрит нескольких кандидатов, конечно же, включая и Юрия Палыча.

– Вопрос, как болельщики примут нового тренера, если это не Семин...

– Еще раз: это прерогатива совета директоров. Я не уполномочен делать какие-то заявления от лица совета директоров. Мало того, могу твердо вам сказать, что не было ни одного совдира, на котором обсуждалась бы кандидатура того, кто возглавит первую команду после 31 мая. Это дата окончания контракта Семина.

  • «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 20 туров.
  • Семин возглавляет команду с августа 2016 года. Это его четвертое назначение в московском клубе за карьеру.
  • В мае тренеру исполнится 73 года.

Кикнадзе: «Семин – легенда клуба, у него огромный опыт. У нас разные точки зрения касательно развития команды»

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (12)
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RJM555
1583487737
Зря он вступил в конфликт с Палычем ........история не учит видать!!!
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99-й
1583488159
везет локомотиву с директорами один другого краше
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JTherry
1583488821
в вопросе выбора тренера в Локо все директора прячутся за совет директоров, чтобы "размыть" ответственность за принятое решение... похоже, Семина все же снимут
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dimag
1583489195
За 20 лет при Гинере - ЦСКА единственный клуб РПЛ из которого все тренеры уходили сами, а их не выгонял и не принимал "совдир".
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yorgenbarenz
1583499627
Переводчик с испанского,конечно,лучше Сёмина разбирается в футболе,поэтому мы должны растопырить уши и верить ему на слово.
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Антибиотик
1583514278
Ну, так в первую очередь нужно разобрать работу (вернее её отсутствие) грузина.
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Hektor 84
1583514867
Эти грузины всюду воду мутят. Хитрый народ.
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KalterJax
1583535815
Что сделал Сёмин , после прихода! чемпионство, два кубка России, один суперкубок, и два выступления в ЛЧ! что сделал Кикнадзе? купил Смолова за 10 лямов, который толком не забивал и отдал почти задаром в Сельту! Может на совете директоров, надо кандидатуру нового президента клуба рассмотреть?
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