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    Кикнадзе – о тренере «Локомотива» в следующем сезоне: «Совет директоров рассмотрит нескольких кандидатов, включая Семина»

    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе дал понять, что вопрос с будущим главного тренера команды Юрия Семина будет решаться позднее.

    – Знаю ситуацию изнутри. Имею в виду все слухи, которые появились за последнее время. Чтобы закрыть эту тему скажу следующее. Во-первых, по уставу, решение о том, кого назначать главным тренером, принимает не генеральный директор, а совет директоров. Думаю, совет директоров будет заседать не раньше середины-конца апреля, когда станет понятно, что мы сделали в этом году, а что не сделали, куда мы вышли. И куда не вышли. Совет директоров рассмотрит нескольких кандидатов, конечно же, включая и Юрия Палыча.

    – Вопрос, как болельщики примут нового тренера, если это не Семин...

    – Еще раз: это прерогатива совета директоров. Я не уполномочен делать какие-то заявления от лица совета директоров. Мало того, могу твердо вам сказать, что не было ни одного совдира, на котором обсуждалась бы кандидатура того, кто возглавит первую команду после 31 мая. Это дата окончания контракта Семина.

    • «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 20 туров.
    • Семин возглавляет команду с августа 2016 года. Это его четвертое назначение в московском клубе за карьеру.
    • В мае тренеру исполнится 73 года.

    Кикнадзе: «Семин – легенда клуба, у него огромный опыт. У нас разные точки зрения касательно развития команды»

    Кикнадзе: «Сумма, за которую «Милан» хотел арендовать Миранчука, интереса не представляла»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии15
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      Рейтинг: +701

      dimag 1 час назад

      За 20 лет при Гинере - ЦСКА единственный клуб РПЛ из которого все тренеры уходили сами, а их не выгонял и не принимал "совдир".

      4
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      Рейтинг: +13460

      sssrspartak > dimag 1 час назад

      знаешь!я за Спартак до мозга костей !но уважаю руководство цска!это как наше было,когда мы 9раз брали золото!пусть говорят ,что хотят,но все было по понятиям!правда сейчас у вас что то затормозилось,но вы всегда боретесь за медали и по болельщикам вопросов нет!за редким исключением все нормально!про зенит говорить не хочу!трио литейного говорит о том,что у них завелось сборище литейных клонов,которые откровенно нагло и паскудно делает гадости !...............

      2
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      Рейтинг: +336

      _Marqella_ > sssrspartak 50 минут назад

      Ты лучше напиши сколько у Спартака поменялось тренеров за 20 лет....Предполагаю, что больше всех в РПЛ...от туда и кол-во трофеев...Покоя тебе не дают бораты алармы и т.д. не обращай внимания и всё...разве это сложно??

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      Рейтинг: +13460

      sssrspartak > _Marqella_ 34 минуты назад

      знаешь что литейный!ты оказывается еще и подлец!подставляешь людей !делаешь их плохими!ты недавно здесь,а гадостей и подлостей от тебя!это же не твой логин паскуда?прошу прощения админов!мария такого не пишет!и у нее не такой рейтинг как у тебя гадина литейная!спасибо ,тому кто подсказал мне об этом!сгинь нечисть!

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      Рейтинг: +336

      _Marqella_ > sssrspartak 28 минут назад

      Ахаха, у тебя там, что кукушка съехала??кругом враги??

      0
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      Рейтинг: +13460

      sssrspartak > _Marqella_ 10 минут назад

      ты не просто враг!ты подлец!еще хуже,чем враг!

      0
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      Рейтинг: +2018

      Литейный4 1 час назад

      Главное Сухину оставить. Гыгыгы

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      Рейтинг: +13460

      sssrspartak > Литейный4 1 час назад

      главное,что бы тебя забрали,и что бы вылечили от всего плохого!был ты и водителем автобуса сейчас литейный и всегда от соккера и до бомбардира ты сеешь с клоном ненависть и вражду к зениту!благодаря тебе и твоим клонам сайт испортился на нет!

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      Рейтинг: +3855

      JTherry 1 час назад

      в вопросе выбора тренера в Локо все директора прячутся за совет директоров, чтобы "размыть" ответственность за принятое решение... похоже, Семина все же снимут

      1
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      Рейтинг: +207

      99-й 1 час назад

      везет локомотиву с директорами один другого краше

      1
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      Рейтинг: +10117

      Garrincha58 > 99-й 1 час назад

      может быть и действительно пора Сёмину на другую должность более подходящую по возрасту и рангу скажем вместо того же Кикнадзе, а то в РЖД не понятно откуда приходят эти начальники типа Смородской Геркуса и нынешнего

      1
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      Рейтинг: +8519

      parevg > Garrincha58 26 минут назад

      Был он уже на должности Кикнадзе, ничего хорошего...
      Он ТРЕНЕР до мозга костей, и, если его отстранить, он просто умрет.

      0
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      Рейтинг: +8519

      parevg 1 час назад

      Руки прочь от шПалыча!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Только он дает результат с Локо, и только с ним Локо чего-то добивается...

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      Рейтинг: +13460

      sssrspartak > parevg 1 час назад

      вот это правильно!

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      Рейтинг: +306

      RJM555 1 час назад

      Зря он вступил в конфликт с Палычем ........история не учит видать!!!

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