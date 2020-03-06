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  • Кикнадзе: «Семин – легенда клуба, у него огромный опыт. У нас разные точки зрения касательно развития команды»

Кикнадзе: «Семин – легенда клуба, у него огромный опыт. У нас разные точки зрения касательно развития команды»

6 марта 2020, 09:36
14

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал взаимоотношения с главным тренером московского клуба Юрием Семиным.

«У меня нет конфликта с Юрием Павловичем, я продолжаю относиться к нему с огромным уважением, он – легенда клуба, у него огромный опыт. У нас есть разные точки зрения касательно развития команды, это правда. Я выступаю за клуб, не за Семина, не за Кикнадзе, не за игроков, не за совет директоров, я хочу, чтобы у нас был клуб-победитель, который будет достойно представлять страну в Европе. Я хочу, чтобы у нас была достойная финансовая база, стратегия развития, которую понимали бы наши болельщики, наши партнеры – вот задачи, которые я ставлю, и их разделяет большинство работников клуба, в команде их также разделяют.

Если мы приглашаем опытных, возрастных игроков, то это чревато определенными финансовыми последствиями для клуба. При имеющихся финансовых возможностях клуб не имеет возможность следовать этой линии, при ныне существующей цене на права, при том количестве игроков, которое мы продаем. Мы ограничены тремя источниками доходов: это спонсорско-рекламный контракт с РЖД и его дочерними компаниями, доходы от еврокубков и собственная коммерческая деятельность, куда входят Match day, продажа билетов, мероприятия, рекламодатели, которых мы предлагаем», – заявил Кикнадзе.

  • Сообщалось, что Семин может покинуть клуб по окончании сезона.
  • С Юрием Павловичем клуб трижды становился чемпионом России, шесть раз выигрывал Кубок России.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Кикнадзе Василий
Комментарии (14)
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AHTUNGBOL
1583480574
Как можно достойно выступать в Европе, не покупая для тренера достойных игроков??
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Garrincha58
1583481140
кто такой Кикнадзе он что нибудь понимает в футболе это точно как в Зените Медведев или Дюков все не понятно откуда почему в зарубежных клубах президенты или спортивные директора бывшие игроки или тренеры а у нас одни бизнесмены хрен поймёшь откуда взятые
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vmonomah17
1583483648
Так и должно быть. Главному тренеру, Семину - главное победы в турнирах, а для этого нужны хорошие игроки. Генеральному директору, Кикнадзе - главное улучшить финансовое положение в клубе, вывести его на самоокупаемость. А для этого ему нужно продавать игроков.
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моэм
1583484229
кикнадзе - просто двуличный эцилопп...да он просто КЮ , купивший себе жёлтые штаны...здоров только болтать о благе Локо... А СЁМИН - ДЕЛАЕТ !!!...почему Локо так не везёт , сначала бабища топила клуб , теперь теледелец хочет пустить Локо под откос.
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RJM555
1583488050
Сам себе противоречит.....так если Палыч легенда тогда какого рожна ему указывать какой должен быть клуб?
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_Marqella_
1583492259
Скоро Палыч получит хороший пинок под зад..к этому всё идёт...))
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Ziklop
1583493881
У Шпалыча получается лучшего всего и всех в Локомотиве.
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yorgenbarenz
1583499949
Гнать переводчика и комментатора из Локо вместе с теми,кто протащил его в команду.
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Hektor 84
1583514393
Гнать давно пора это грузина! Толку от него как от Смородской.
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