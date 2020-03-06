Кикнадзе: «Семин – легенда клуба, у него огромный опыт. У нас разные точки зрения касательно развития команды»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал взаимоотношения с главным тренером московского клуба Юрием Семиным.

«У меня нет конфликта с Юрием Павловичем, я продолжаю относиться к нему с огромным уважением, он – легенда клуба, у него огромный опыт. У нас есть разные точки зрения касательно развития команды, это правда. Я выступаю за клуб, не за Семина, не за Кикнадзе, не за игроков, не за совет директоров, я хочу, чтобы у нас был клуб-победитель, который будет достойно представлять страну в Европе. Я хочу, чтобы у нас была достойная финансовая база, стратегия развития, которую понимали бы наши болельщики, наши партнеры – вот задачи, которые я ставлю, и их разделяет большинство работников клуба, в команде их также разделяют.

Если мы приглашаем опытных, возрастных игроков, то это чревато определенными финансовыми последствиями для клуба. При имеющихся финансовых возможностях клуб не имеет возможность следовать этой линии, при ныне существующей цене на права, при том количестве игроков, которое мы продаем. Мы ограничены тремя источниками доходов: это спонсорско-рекламный контракт с РЖД и его дочерними компаниями, доходы от еврокубков и собственная коммерческая деятельность, куда входят Match day, продажа билетов, мероприятия, рекламодатели, которых мы предлагаем», – заявил Кикнадзе.