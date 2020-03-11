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Моуринью: «Сложные моменты создают трамплин для успешного будущего»

11 марта 2020, 09:32
5

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (0:3). Лондонская команда по сумме двух встреч проиграла со счетом 0:4 и вылетела из турнира.

«Еще вчера у нас был позитивный настрой. Мы все верили. Пришлось тяжело, у них очень сильная команда. Мы допустили пару ошибок, они забили, затем уже сложно было что-либо менять. У них очень хорошая команда в физическом плане. Они интенсивно действуют в средней линии и очень быстро атакуют.

Порой сложные моменты создают трамплин для успешного будущего. Некого винить, когда практически в каждом матче какой-то игрок получает травму и затем выбывает из строя на месяцы. Таким получился этот сезон. Он начался проблематично, а затем травмы преследовали нас постоянно. Я не могу винить игроков – они отдали все что могли», – сказал Моуринью.

Моуринью выдал самую длинную безвыигрышную серию в карьере

Моуринью в третий раз подряд вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (5)
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JackBruce
1583910365
Да уж, травмы... Это да. Но немцы были лучше и физически. Да и дисциплина - на высшем уровне. Хотя команда не очень классная. Далеко не пройдет.
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бочаров
1583911781
Как жалко тебя Маур но ты держись.
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Давид59
1583912864
Сложные моменты создают трамплин для успешного будущего.В переводе на русский это означает. Да, я опять обоср**ся, но я же велИк, и нас ждёт великое будущее
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Cules2013
1583919149
Какого нафиг будущего? Что ещё за сказки? Моур уже в преддверии пенсии и конца карьеры. У ТТХ будет своё будущее. Это вообще не в ту степь. После Интера он как тренер начал деградировать и только такие слепые упрямцы как Леви не видят очевидного. Увольнять Почета, чтобы пригласить престарелого Моура? Как это вообще можно комментировать? Фраза про "старания игроков" бред полный. Команда весь матч была, как сонные мухи, еле-еле ноги волочили. Ни характера, ни функциональной подготовленности. Отмазки про травмы Сона и Кейна не прокатят, т.к. у команды большие проблемы в обороне и в общекомандном построении игры.
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helllacoste
1583960725
кажется карьера Жозе закатывается, ехал бы в сша, там еще можно поисполнять
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