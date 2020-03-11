Моуринью: «Сложные моменты создают трамплин для успешного будущего»

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью подвел итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (0:3). Лондонская команда по сумме двух встреч проиграла со счетом 0:4 и вылетела из турнира.

«Еще вчера у нас был позитивный настрой. Мы все верили. Пришлось тяжело, у них очень сильная команда. Мы допустили пару ошибок, они забили, затем уже сложно было что-либо менять. У них очень хорошая команда в физическом плане. Они интенсивно действуют в средней линии и очень быстро атакуют.

Порой сложные моменты создают трамплин для успешного будущего. Некого винить, когда практически в каждом матче какой-то игрок получает травму и затем выбывает из строя на месяцы. Таким получился этот сезон. Он начался проблематично, а затем травмы преследовали нас постоянно. Я не могу винить игроков – они отдали все что могли», – сказал Моуринью.

Моуринью выдал самую длинную безвыигрышную серию в карьере

Моуринью в третий раз подряд вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов