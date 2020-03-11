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    Моуринью в третий раз подряд вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов

    «Тоттенхэм» проиграл «РБ Лейпциг» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    По сумме двух игр лондонская команда уступила со счетом 0:4 и вылетела из турнира.

    Для главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью этот вылет стал третьим подряд на стадии 1/8 финала ЛЧ.

    • Моуринью возглавил команду в ноябре 2019 года.
    • Лондонцы не могут выиграть на протяжении шести матчей подряд.

    Моуринью выдал самую длинную безвыигрышную серию в карьере

    Источник: «Бомбардир»

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    11.03.2020 07:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1804

      solodealer 2 часа назад

      Надо внести поправки в Устав и ...ОСТАВИТЬ ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕМПИОНОМ ЕЩЁ НА ДВА СРОКА)))
      Из за короновируса...)))

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      Рейтинг: +38196

      portero 14 часов назад

      Для наших удача туда попасть, а для него это провал...

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      Рейтинг: +2787

      zatonn 16 часов назад

      В Чемпионшип его. Есть шанс титул выиграть.

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