Моуринью в третий раз подряд вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов

«Тоттенхэм» проиграл «РБ Лейпциг» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По сумме двух игр лондонская команда уступила со счетом 0:4 и вылетела из турнира.

Для главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью этот вылет стал третьим подряд на стадии 1/8 финала ЛЧ.

Моуринью возглавил команду в ноябре 2019 года.

Лондонцы не могут выиграть на протяжении шести матчей подряд.

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