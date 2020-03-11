Моуринью в третий раз подряд вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Надо внести поправки в Устав и ...ОСТАВИТЬ ЛИВЕРПУЛЬ ЧЕМПИОНОМ ЕЩЁ НА ДВА СРОКА)))
Из за короновируса...)))
«Тоттенхэм» проиграл «РБ Лейпциг» (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
По сумме двух игр лондонская команда уступила со счетом 0:4 и вылетела из турнира.
Для главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью этот вылет стал третьим подряд на стадии 1/8 финала ЛЧ.
- Моуринью возглавил команду в ноябре 2019 года.
- Лондонцы не могут выиграть на протяжении шести матчей подряд.
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