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  • Нагельсманн – перед игрой с «Тоттенхэмом»: «Мне далеко до уровня Моуринью»

Нагельсманн – перед игрой с «Тоттенхэмом»: «Мне далеко до уровня Моуринью»

10 марта 2020, 10:13
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Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн высоко оценил достижения главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я не думаю о том, чем бы стала моя победа над Жозе Моуринью.

Я думаю о том, как здорово было бы пройти «Тоттенхэм» и выйти в следующую стадию. Повторюсь, мне далеко до уровня Моуринью. Сомневаюсь, что вообще сумею выиграть за карьеру столько трофеев

Сегодня каждый из нас отдаст свой максимум. Мы совсем не часто играем против «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов и имеем шанс выйти дальше.», – заявил немецкий специалист.

  • Матч «РБ Лейпциг» – «Тоттенхэм» состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.
  • Первая игра завершилась победой немецкого клуба (1:0).

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Тоттенхэм РБ Лейпциг Моуринью Жозе Нагельсман Юлиан
Комментарии (2)
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Cules2013
1583827129
по трофеям - да, но так у тебя вся тренерская карьера впереди, пойдёшь в топ-клуб, 100% будут и трофеи. а чисто по таланту Моур сейчас сдулся, ему уже впору тренировать какую-нибудь Брагу в Португалии.
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Nikoo
1583832495
Если усердно работать и идти по своей цели, то можно достичь его уровня
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