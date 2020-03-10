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    Нагельсманн – перед игрой с «Тоттенхэмом»: «Мне далеко до уровня Моуринью»

    Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн высоко оценил достижения главного тренера «Тоттенхэма» Жозе Моуринью перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Я не думаю о том, чем бы стала моя победа над Жозе Моуринью.

    Я думаю о том, как здорово было бы пройти «Тоттенхэм» и выйти в следующую стадию. Повторюсь, мне далеко до уровня Моуринью. Сомневаюсь, что вообще сумею выиграть за карьеру столько трофеев

    Сегодня каждый из нас отдаст свой максимум. Мы совсем не часто играем против «Тоттенхэма» в 1/8 финала Лиги чемпионов и имеем шанс выйти дальше.», – заявил немецкий специалист.

    • Матч «РБ Лейпциг» – «Тоттенхэм» состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.
    • Первая игра завершилась победой немецкого клуба (1:0).

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    10.03.2020 10:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +27

      Nikoo 10 марта, 12:28

      Если усердно работать и идти по своей цели, то можно достичь его уровня

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      Рейтинг: +9445

      Cules2013 10 марта, 10:58

      по трофеям - да, но так у тебя вся тренерская карьера впереди, пойдёшь в топ-клуб, 100% будут и трофеи.
      а чисто по таланту Моур сейчас сдулся, ему уже впору тренировать какую-нибудь Брагу в Португалии.

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