Гилерме – лучший игрок матча с «Ахматом». Он отразил пенальти на 85-й минуте

РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 21-го тура между «Локомотивом» и «Ахматом» (1:0). Им стал вратарь-победитель Гилерме.

Натурализованный бразилец на 85-й минуте отразил пенальти от Фелипе Визеу. Он был назначен на фол последней надежды Соломона Кверквелии. Всего Гилерме в матче совершил четыре сейва.