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    Гилерме – лучший игрок матча с «Ахматом». Он отразил пенальти на 85-й минуте

    РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 21-го тура между «Локомотивом» и «Ахматом» (1:0). Им стал вратарь-победитель Гилерме.

    Натурализованный бразилец на 85-й минуте отразил пенальти от Фелипе Визеу. Он был назначен на фол последней надежды Соломона Кверквелии. Всего Гилерме в матче совершил четыре сейва.

    • Гилерме в сезоне РПЛ провел 19 матчей.
    • Игрок на рынке стоит 2,5 миллиона евро.
    • «Локомотив» в таблице занимает второе место.

    Источник: твиттер «Матч Премьер»

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    08.03.2020 22:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2877

      фанат джигурды 8 марта 2020, 22:42

      И в этот момент Лигейный сотоварищи подавились боярином.

      0
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      Рейтинг: +982

      O-Z 8 марта 2020, 22:36

      По мне лучший Магкеев, напоминает мне в прошлом такого же Гуренко чистельщика маленкький да удаленький.

      0
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      Рейтинг: +34

      Химия в бутылочке 8 марта 2020, 22:16

      Сам же Гиля своим странным выходом и привез по сути. Гиля красава!!!

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