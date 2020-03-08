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  • Гилерме – лучший игрок матча с «Ахматом». Он отразил пенальти на 85-й минуте

Гилерме – лучший игрок матча с «Ахматом». Он отразил пенальти на 85-й минуте

8 марта 2020, 22:15
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РПЛ совместно с телеканалом «Матч Премьер» определила лучшего футболиста матча 21-го тура между «Локомотивом» и «Ахматом» (1:0). Им стал вратарь-победитель Гилерме.

Натурализованный бразилец на 85-й минуте отразил пенальти от Фелипе Визеу. Он был назначен на фол последней надежды Соломона Кверквелии. Всего Гилерме в матче совершил четыре сейва.

  • Гилерме в сезоне РПЛ провел 19 матчей.
  • Игрок на рынке стоит 2,5 миллиона евро.
  • «Локомотив» в таблице занимает второе место.

Источник: твиттер «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат Гилерме
Комментарии (3)
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Химия в бутылочке
1583694966
Сам же Гиля своим странным выходом и привез по сути. Гиля красава!!!
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O-Z
1583696219
По мне лучший Магкеев, напоминает мне в прошлом такого же Гуренко чистельщика маленкький да удаленький.
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фанат джигурды
1583696553
И в этот момент Лигейный сотоварищи подавились боярином.
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