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    Лига 1. «Ренн» благодаря разгрому «Монпелье» укрепился в зоне Лиги чемпионов, «Сент-Этьен» и «Бордо» обменялись голами

    «Ренн» продолжает в чемпионате Франции идти в зоне Лиги чемпионов – команда крупно обыграла «Монпелье». Клуб из Монпелье не побеждает в Ренне с 2014 года.

    В другой встрече «Сент-Этьен» и «Бордо» обменялись голами. Хозяева завершали матч в меньшинстве.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур

    Ренн – Монпелье – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Мауасса, 9; 2:0 – Эну, 28; 3:0 – Тайт, 68; 4:0 – дель Кастильо, 73 (с пенальти); 5:0 – Эну, 87 (с пенальти).

    Сент-Этьен – Бордо – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Маджа, 65; 1:1 – Буанга, 68.

    Удаления: Камара, 75 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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