Лига 1. «Ренн» благодаря разгрому «Монпелье» укрепился в зоне Лиги чемпионов, «Сент-Этьен» и «Бордо» обменялись голами

«Ренн» продолжает в чемпионате Франции идти в зоне Лиги чемпионов – команда крупно обыграла «Монпелье». Клуб из Монпелье не побеждает в Ренне с 2014 года.

В другой встрече «Сент-Этьен» и «Бордо» обменялись голами. Хозяева завершали матч в меньшинстве.

Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур

Ренн – Монпелье – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мауасса, 9; 2:0 – Эну, 28; 3:0 – Тайт, 68; 4:0 – дель Кастильо, 73 (с пенальти); 5:0 – Эну, 87 (с пенальти).

Сент-Этьен – Бордо – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Маджа, 65; 1:1 – Буанга, 68.

Удаления: Камара, 75 (вторая ж.к.) – нет.

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