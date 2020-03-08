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Сент-Этьен - Бордо

08.03.2020, Воскресенье, 17:00 мск Сент-Этьен, стадион Жеффруа-Гишар Франция. Лига 1, 28 тур Сент-Этьен - Бордо
Франция. Лига 1 (2019/2020)
10 тур
20 октября, воскресенье 16:00 Бордо 0:1 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2018/2019)
32 тур
14 апреля, воскресенье 18:00 Сент-Этьен 3:0 Бордо
16 тур
5 декабря, среда 21:00 Бордо 3:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2017/2018)
36 тур
6 мая, воскресенье 16:00 Сент-Этьен 1:3 Бордо
15 тур
28 ноября, вторник 23:00 Бордо 3:0 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2016/2017)
36 тур
5 мая, пятница 21:45 Сент-Этьен 2:2 Бордо
1 тур
13 августа, суббота 18:00 Бордо 3:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2015/2016)
25 тур
7 февраля, воскресенье 19:00 Бордо 1:4 Сент-Этьен
2 тур
15 августа, суббота 18:00 Сент-Этьен 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2014/2015)
25 тур
15 февраля, воскресенье 16:00 Бордо 1:0 Сент-Этьен
7 тур
25 сентября, четверг 23:00 Сент-Этьен 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
22 тур
26 января, воскресенье 20:00 Бордо 2:0 Сент-Этьен
4 тур
1 сентября, воскресенье 16:00 Сент-Этьен 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
35 тур
3 мая, пятница 22:30 Сент-Этьен 0:0 Бордо
17 тур
13 декабря, четверг 23:59 Бордо 0:0 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2011/2012)
38 тур
20 мая, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 2:3 Бордо
1 тур
7 августа, воскресенье 23:00 Бордо 1:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2010/2011)
32 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Бордо 2:0 Сент-Этьен
16 тур
5 декабря, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 2:2 Бордо
Франция. Кубок лиги (2010/2011)
1/8 финала
26 октября, вторник 22:45 Сент-Этьен 1:0 Бордо
1/8 финала
26 октября, вторник 22:45 Сент-Этьен 1:0 Бордо
Франция. Лига 1 (2009/2010)
24 тур
14 февраля, воскресенье 23:00 Бордо 3:1 Сент-Этьен
8 тур
3 октября, суббота 21:00 Сент-Этьен 3:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
25 тур
22 февраля, воскресенье 19:00 Сент-Этьен 1:1 Бордо
7 тур
28 сентября, воскресенье 23:00 Бордо 1:1 Сент-Этьен
Франция. Кубок (2008/2009)
1/32 финала
3 января, суббота 23:00 Бордо 0:1 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2007/2008)
22 тур
24 января, четверг 22:55 Бордо 1:0 Сент-Этьен
4 тур
18 августа, суббота 22:00 Сент-Этьен 0:0 Бордо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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