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Ренн - Монпелье

08.03.2020, Воскресенье, 19:00 мск Ренн, стадион Роазон Парк Франция. Лига 1, 28 тур Ренн - Монпелье
Франция. Лига 1 (2019/2020)
1 тур
10 августа, суббота 21:00 Монпелье 0:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2018/2019)
21 тур
20 января, воскресенье 17:00 Ренн 0:0 Монпелье
14 тур
25 ноября, воскресенье 17:00 Монпелье 2:2 Ренн
Франция. Лига 1 (2017/2018)
38 тур
19 мая, суббота 22:00 Ренн 1:1 Монпелье
11 тур
28 октября, суббота 21:00 Монпелье 0:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2016/2017)
36 тур
7 мая, воскресенье 16:00 Ренн 1:0 Монпелье
3 тур
27 августа, суббота 21:00 Монпелье 1:1 Ренн
Франция. Лига 1 (2015/2016)
37 тур
7 мая, суббота 22:00 Монпелье 2:0 Ренн
2 тур
15 августа, суббота 21:00 Ренн 1:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 21:00 Монпелье 0:0 Ренн
17 тур
6 декабря, суббота 22:00 Ренн 0:4 Монпелье
Франция. Лига 1 (2013/2014)
25 тур
15 февраля, суббота 23:00 Ренн 2:2 Монпелье
7 тур
26 сентября, четверг 23:00 Монпелье 0:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2012/2013)
27 тур
1 марта, пятница 23:30 Монпелье 2:0 Ренн
9 тур
20 октября, суббота 22:00 Ренн 2:1 Монпелье
Франция. Кубок лиги (2012/2013)
1/2 финала
16 января, среда 23:59 Ренн 2:0 Монпелье
Франция. Лига 1 (2011/2012)
36 тур
7 мая, понедельник 23:00 Ренн 0:2 Монпелье
3 тур
21 августа, воскресенье 19:00 Монпелье 4:0 Ренн
Франция. Лига 1 (2010/2011)
26 тур
5 марта, суббота 21:00 Монпелье 0:1 Ренн
10 тур
23 октября, суббота 21:00 Ренн 0:1 Монпелье
Франция. Лига 1 (2009/2010)
26 тур
27 февраля, суббота 23:00 Монпелье 3:1 Ренн
10 тур
24 октября, суббота 23:00 Ренн 3:0 Монпелье
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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