Игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» Льетхет: «С уходом Ибрагимовича атмосфера в команде стала лучше. При нем не было свободы»

Полузащитник американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Себастьян Льетхет рассказал, что в клубе изменилась атмосфера после ухода Златана Ибрагимовича. Сейчас швед выступает за «Милан».
«Конечно, атмосфера в команде стала лучше. При нем ты не мог чувствовать себя свободно. Хотелось уходить с поля. Играть с ним вместе сложнее, чем против него», – цитирует Льетхета Goal.
- Ибрагимович играл за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 года, провел 58 матчей в МЛС, забил 53 гола.
- 38-летний швед стоит на рынке 3,5 миллиона евро.
- «Милан» в Серии А идет седьмым.
Источник: Goal