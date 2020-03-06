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  • Игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» Льетхет: «С уходом Ибрагимовича атмосфера в команде стала лучше. При нем не было свободы»

Игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» Льетхет: «С уходом Ибрагимовича атмосфера в команде стала лучше. При нем не было свободы»

6 марта 2020, 22:56
4

Полузащитник американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Себастьян Льетхет рассказал, что в клубе изменилась атмосфера после ухода Златана Ибрагимовича. Сейчас швед выступает за «Милан».

«Конечно, атмосфера в команде стала лучше. При нем ты не мог чувствовать себя свободно. Хотелось уходить с поля. Играть с ним вместе сложнее, чем против него», – цитирует Льетхета Goal.

  • Ибрагимович играл за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 года, провел 58 матчей в МЛС, забил 53 гола.
  • 38-летний швед стоит на рынке 3,5 миллиона евро.
  • «Милан» в Серии А идет седьмым.

Источник: Goal
США. МЛС Италия. Серия А Лос-Анджелес Гэлакси Милан Ибрагимович Златан
Комментарии (4)
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PFC CSKA MOSCOW
1583530052
А результаты?
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алдан2014
1583551236
Игроки зенита так же будут говорить после ухода Дзюбы.Слишком на себя одеяло тянет
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BlackMurder
1583557020
Этот швед в 38 лет как бомбил, так и бомбит, его голы это украшение футбола, на него надо равняться всем нынешним и будущим звёздам вообщем
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