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    Игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» Льетхет: «С уходом Ибрагимовича атмосфера в команде стала лучше. При нем не было свободы»

    Полузащитник американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Себастьян Льетхет рассказал, что в клубе изменилась атмосфера после ухода Златана Ибрагимовича. Сейчас швед выступает за «Милан».

    «Конечно, атмосфера в команде стала лучше. При нем ты не мог чувствовать себя свободно. Хотелось уходить с поля. Играть с ним вместе сложнее, чем против него», – цитирует Льетхета Goal.

    • Ибрагимович играл за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2018 года, провел 58 матчей в МЛС, забил 53 гола.
    • 38-летний швед стоит на рынке 3,5 миллиона евро.
    • «Милан» в Серии А идет седьмым.

    Источник: Goal

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    Сегодня, 22:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1977

      Борат 21 минуту назад

      Какой он швед ?
      Такой же как и гилерма русский !
      Гыгы

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