Игрок «Лос-Анджелес Гэлакси» Льетхет: «С уходом Ибрагимовича атмосфера в команде стала лучше. При нем не было свободы»

Полузащитник американского «Лос-Анджелес Гэлакси» Себастьян Льетхет рассказал, что в клубе изменилась атмосфера после ухода Златана Ибрагимовича. Сейчас швед выступает за «Милан».

«Конечно, атмосфера в команде стала лучше. При нем ты не мог чувствовать себя свободно. Хотелось уходить с поля. Играть с ним вместе сложнее, чем против него», – цитирует Льетхета Goal.