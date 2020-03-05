Ткаченко: «Сельта» обращалась по Шомуродову, но через полчаса мы предложили Смолова»

Агент форварда «Сельты» Федора Смолова Герман Ткаченко рассказал, что испанцы до аренды россиянина пробовали заполучить нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова. Он лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

«Сельта» к нам обращалась по Шомуродову, но мы говорим: «Это невозможно». И через полчаса говорим: «Давайте посмотрим Смолова». И получилось», – сказал Ткаченко.