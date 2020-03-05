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  • Ткаченко: «Сельта» обращалась по Шомуродову, но через полчаса мы предложили Смолова»

Ткаченко: «Сельта» обращалась по Шомуродову, но через полчаса мы предложили Смолова»

5 марта 2020, 20:52
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Агент форварда «Сельты» Федора Смолова Герман Ткаченко рассказал, что испанцы до аренды россиянина пробовали заполучить нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова. Он лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

«Сельта» к нам обращалась по Шомуродову, но мы говорим: «Это невозможно». И через полчаса говорим: «Давайте посмотрим Смолова». И получилось», – сказал Ткаченко.

  • Смолов провел за «Сельту» в Примере пять матчей, забил гол.
  • У испанцев летом будет право выкупа форварда.
  • «Сельта» в таблице идет 17-й.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Ростов Сельта Локомотив Смолов Федор Шомуродов Эльдор
Комментарии (4)
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Armani nn
1583432576
Как на рынке вещевом.-Может это померите?»
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Proker
1583439353
Во г а д ы,могли бы узбеку поддержать а нет,Хара не треснит?
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Томик
1583445141
Почему-то покупку Роши напомнило. "Возьмите этого", и прокатило.
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