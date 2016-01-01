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    Ткаченко: «Сельта» обращалась по Шомуродову, но через полчаса мы предложили Смолова»

    Агент форварда «Сельты» Федора Смолова Герман Ткаченко рассказал, что испанцы до аренды россиянина пробовали заполучить нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова. Он лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.

    «Сельта» к нам обращалась по Шомуродову, но мы говорим: «Это невозможно». И через полчаса говорим: «Давайте посмотрим Смолова». И получилось», – сказал Ткаченко.

    • Смолов провел за «Сельту» в Примере пять матчей, забил гол.
    • У испанцев летом будет право выкупа форварда.
    • «Сельта» в таблице идет 17-й.

    Источник: Sports.ru

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