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    Дюков: «Если бы не вчерашняя тренировка «Шинника», матч с «Уралом» мог бы состояться»

    Глава РФС Александр Дюков прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России «Шинник»«Урал».

    «Вот так подготовили поле. Может, если не вчерашняя тренировка, матч мог бы состояться. Будем надеяться, что в марте подготовят поле и игра состоится на этом стадионе», – сказал Дюков.

    • Встреча 1/4 финала Кубка России должна была пройти в среду на стадионе «Шинник» в 18:30 мск.
    • «Шинник» идет шестым в ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей за право сыграть в РПЛ на 8 очков.
    • «Урал» занимает седьмое место в РПЛ.

    «Урал» показал газон с ямами на стадионе «Шинника» перед матчем 1/4 финала Кубка России

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    Источник: «Р-Спорт»

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