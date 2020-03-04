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  • Дюков: «Если бы не вчерашняя тренировка «Шинника», матч с «Уралом» мог бы состояться»

Дюков: «Если бы не вчерашняя тренировка «Шинника», матч с «Уралом» мог бы состояться»

4 марта 2020, 18:51

Глава РФС Александр Дюков прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России «Шинник»«Урал».

«Вот так подготовили поле. Может, если не вчерашняя тренировка, матч мог бы состояться. Будем надеяться, что в марте подготовят поле и игра состоится на этом стадионе», – сказал Дюков.

  • Встреча 1/4 финала Кубка России должна была пройти в среду на стадионе «Шинник» в 18:30 мск.
  • «Шинник» идет шестым в ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей за право сыграть в РПЛ на 8 очков.
  • «Урал» занимает седьмое место в РПЛ.

«Урал» показал газон с ямами на стадионе «Шинника» перед матчем 1/4 финала Кубка России

Матч «Шинник» – «Урал» перенесен из-за проблем с газоном за четыре часа до начала

Журналист Карпов: «Гении из Ярославля накануне матча с «Уралом» провели тренировку на стадионе и убили газон окончательно»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Кубок Шинник Урал Дюков Александр
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