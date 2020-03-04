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  • Матч «Шинник» – «Урал» перенесен из-за проблем с газоном за четыре часа до начала

Матч «Шинник» – «Урал» перенесен из-за проблем с газоном за четыре часа до начала

4 марта 2020, 14:42
12

Четвертьфинал Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен из-за проблем с газоном на стадионе в Ярославле.

«Причина – неготовность поля на стадионе в Ярославле. Дата и место матча будут определены позднее», – сообщает твиттер РФС.

  • Встреча должна была пройти на стадионе «Шинник» в 18:30 мск.
  • «Шинник» идет шестым в ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей за право сыграть в РПЛ на 8 очков.
  • «Урал» занимает седьмое место в РПЛ.

«Урал» показал газон с ямами на стадионе «Шинника» перед матчем 1/4 финала Кубка России

Президент «Урала» Иванов: «На поле «Шинника» нельзя играть. Но мы будем – иначе это неуважение к болельщикам»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер РФС
Россия. Кубок Шинник Урал
Комментарии (12)
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absent32
1583322600
а раньше обратить на это внимание ни как? РФС как можно так бездарно относиться к проверкам полей перед важными матчами? или в ФНЛ и ПФЛ на поля не смотрят? как только ФК Урал на это обратили сразу отмена, а то что на футбол ехали болельщики, на это внимание ни кто не обратит, ни кто им не возместит потраченные средства. вы же все делаете для болельщиков. где это???
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absent32
1583323216
это у нас такое отношение к кубку. наплевательское, еще какие то реформы устраивают. если так будут готовиться поля к важным матчам, то ни какие реформы не повысят интерес к данному турниру. я просто в шоке, увидеть состояние газона за несколько часов до игры, а до этого три месяца чем занимались)))
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АКС-74У
1583324271
Поле одинаково для обеих команд! Надо играть , это вам не короновирус ))
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ilichkadr
1583324334
Идиоты........другие слова в голову не приходят.
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JTherry
1583327387
кто-то очень хотел расширения РПЛ?))) сначала создайте инфраструктуру и подумайте, как обеспечить клубы РПЛ и ФНЛ, а потом - предлагайте расширение лиги РПЛ
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BRO_football
1583339532
Что тут скажешь? Наследие ЧМ-2018
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