Матч «Шинник» – «Урал» перенесен из-за проблем с газоном за четыре часа до начала

Четвертьфинал Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен из-за проблем с газоном на стадионе в Ярославле.

«Причина – неготовность поля на стадионе в Ярославле. Дата и место матча будут определены позднее», – сообщает твиттер РФС.

Встреча должна была пройти на стадионе «Шинник» в 18:30 мск.

«Шинник» идет шестым в ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей за право сыграть в РПЛ на 8 очков.

«Урал» занимает седьмое место в РПЛ.

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