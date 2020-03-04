Матч «Шинник» – «Урал» перенесен из-за проблем с газоном за четыре часа до начала

Четвертьфинал Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен из-за проблем с газоном на стадионе в Ярославле.
«Причина – неготовность поля на стадионе в Ярославле. Дата и место матча будут определены позднее», – сообщает твиттер РФС.
- Встреча должна была пройти на стадионе «Шинник» в 18:30 мск.
- «Шинник» идет шестым в ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей за право сыграть в РПЛ на 8 очков.
- «Урал» занимает седьмое место в РПЛ.
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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер РФС