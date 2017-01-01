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    Матч «Шинник» – «Урал» перенесен из-за проблем с газоном за четыре часа до начала

    Четвертьфинал Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен из-за проблем с газоном на стадионе в Ярославле.

    «Причина – неготовность поля на стадионе в Ярославле. Дата и место матча будут определены позднее», – сообщает твиттер РФС.

    • Встреча должна была пройти на стадионе «Шинник» в 18:30 мск.
    • «Шинник» идет шестым в ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей за право сыграть в РПЛ на 8 очков.
    • «Урал» занимает седьмое место в РПЛ.

    «Урал» показал газон с ямами на стадионе «Шинника» перед матчем 1/4 финала Кубка России

    Президент «Урала» Иванов: «На поле «Шинника» нельзя играть. Но мы будем – иначе это неуважение к болельщикам»

    Источник: твиттер РФС

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    Сегодня, 14:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +2047

      absent32 14 минут назад

      это у нас такое отношение к кубку. наплевательское, еще какие то реформы устраивают. если так будут готовиться поля к важным матчам, то ни какие реформы не повысят интерес к данному турниру. я просто в шоке, увидеть состояние газона за несколько часов до игры, а до этого три месяца чем занимались)))

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      Рейтинг: +2047

      absent32 25 минут назад

      а раньше обратить на это внимание ни как? РФС как можно так бездарно относиться к проверкам полей перед важными матчами? или в ФНЛ и ПФЛ на поля не смотрят? как только ФК Урал на это обратили сразу отмена, а то что на футбол ехали болельщики, на это внимание ни кто не обратит, ни кто им не возместит потраченные средства. вы же все делаете для болельщиков. где это???

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      Рейтинг: +1877

      Борат 25 минут назад

      хорошая новость для фанатов урала пробивших выезд в ярославль посреди недели !
      гыгы

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