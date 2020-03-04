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  • Президент «Урала» Иванов: «На поле «Шинника» нельзя играть. Но мы будем – иначе это неуважение к болельщикам»

Президент «Урала» Иванов: «На поле «Шинника» нельзя играть. Но мы будем – иначе это неуважение к болельщикам»

4 марта 2020, 14:30
3

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал подготовку газона на стадионе «Шинник» в Ярославле, где пройдет матч 1/4 финала Кубка России.

«Я считаю, что на таком поле нельзя играть. У нас впереди чемпионат, важные матчи, а мы будем играть на таком поле. Сейчас такие технологии, которые могут позволить хорошо подготовить газон и быть спокойным. Мы пробуем как-то решить эту проблему, но мы в любом случае будем играть, а то иначе это неуважение к «Шиннику» и болельщикам из Ярославля», – сказал Иванов.

  • Встреча пройдет сегодня, начало матча на стадионе «Шинник» – 18:30 мск.
  • «Шинник» идет шестым в ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей за право сыграть в РПЛ на 8 очков.
  • «Урал» занимает седьмое место в РПЛ.

«Урал» показал газон с ямами на стадионе «Шинника» перед матчем 1/4 финала Кубка России

Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Урал Шинник Иванов Григорий
Комментарии (3)
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absent32
1583323439
за подготовку поля ФК Шинник можно и из кубка исключить. чтоб потом другие знали и понимали последствия. это такое решение пусть по репутации РФС ударит
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Ганнибал Лектор
1583337479
Техническое поражение и четкие критерии поля, на котором можно играть в футбол - тогда и про уважение к болельщикам можно говорить. От того, что на этот огород выйдут 22 сумоиста и сделают вид, что во что-то играют, болельщики точно не обрадуются. По крайней мере футбольные болельщики ))
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