Президент «Урала» Иванов: «На поле «Шинника» нельзя играть. Но мы будем – иначе это неуважение к болельщикам»

Президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал подготовку газона на стадионе «Шинник» в Ярославле, где пройдет матч 1/4 финала Кубка России.

«Я считаю, что на таком поле нельзя играть. У нас впереди чемпионат, важные матчи, а мы будем играть на таком поле. Сейчас такие технологии, которые могут позволить хорошо подготовить газон и быть спокойным. Мы пробуем как-то решить эту проблему, но мы в любом случае будем играть, а то иначе это неуважение к «Шиннику» и болельщикам из Ярославля», – сказал Иванов.

Встреча пройдет сегодня, начало матча на стадионе «Шинник» – 18:30 мск.

«Шинник» идет шестым в ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей за право сыграть в РПЛ на 8 очков.

«Урал» занимает седьмое место в РПЛ.

«Урал» показал газон с ямами на стадионе «Шинника» перед матчем 1/4 финала Кубка России