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    «Урал» показал газон с ямами на стадионе «Шинника» перед матчем 1/4 финала Кубка России

    Твиттер «Урала» в преддверии матча 1/4 финала Кубка России с «Шинником» опубликовал фото со стадиона в Ярославле.

    Судя по фото, газон находится в неудовлетворительном состоянии. На поле видны ямы и неровности, насыпан песок. Газонная трава засеяна неравномерно.

    • Встреча пройдет сегодня, начало матча на стадионе «Шинник» – 18:30 мск.
    • «Шинник» идет шестым в ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей за право сыграть в РПЛ на 8 очков.
    • «Урал» занимает седьмое место в РПЛ.

    Источник: твиттер «Урала»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1877

      Борат 1 час назад

      через пару месяцев картошку сажать !
      гыгы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2628

      Alekxei Z. 1 час назад

      ЧМ у нас проводили только в 8 городах.
      Побегайте уральцы по огороду...

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