«Урал» показал газон с ямами на стадионе «Шинника» перед матчем 1/4 финала Кубка России

Твиттер «Урала» в преддверии матча 1/4 финала Кубка России с «Шинником» опубликовал фото со стадиона в Ярославле.

Судя по фото, газон находится в неудовлетворительном состоянии. На поле видны ямы и неровности, насыпан песок. Газонная трава засеяна неравномерно.