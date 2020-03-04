«Урал» показал газон с ямами на стадионе «Шинника» перед матчем 1/4 финала Кубка России

Твиттер «Урала» в преддверии матча 1/4 финала Кубка России с «Шинником» опубликовал фото со стадиона в Ярославле.
Судя по фото, газон находится в неудовлетворительном состоянии. На поле видны ямы и неровности, насыпан песок. Газонная трава засеяна неравномерно.
- Встреча пройдет сегодня, начало матча на стадионе «Шинник» – 18:30 мск.
- «Шинник» идет шестым в ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей за право сыграть в РПЛ на 8 очков.
- «Урал» занимает седьмое место в РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Урала»