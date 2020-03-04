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  • «Урал» показал газон с ямами на стадионе «Шинника» перед матчем 1/4 финала Кубка России

«Урал» показал газон с ямами на стадионе «Шинника» перед матчем 1/4 финала Кубка России

4 марта 2020, 13:40
5

Твиттер «Урала» в преддверии матча 1/4 финала Кубка России с «Шинником» опубликовал фото со стадиона в Ярославле.

Судя по фото, газон находится в неудовлетворительном состоянии. На поле видны ямы и неровности, насыпан песок. Газонная трава засеяна неравномерно.

  • Встреча пройдет сегодня, начало матча на стадионе «Шинник» – 18:30 мск.
  • «Шинник» идет шестым в ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей за право сыграть в РПЛ на 8 очков.
  • «Урал» занимает седьмое место в РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Урала»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Шинник Урал
Комментарии (5)
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faten
1583324544
Давайте быстрей расширяйте лигу до 18 команд и такая жопа будет вам обеспечена)
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Garrincha58
1583329903
на месте РФС за такое отношение вообще бы Шиннику присвоил баранку
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Ганнибал Лектор
1583337134
Нормальное картофельное поле. Это ФНЛ, детка. Удачи Уралу!
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SIRIUS 2002
1583338575
Б*ля...как все разбаловались..посмотрите хотя бы 20 лет назад..
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serhio80
1583339720
колхозники блеать) подогрев то хоть включали? а то на улицах газоны и то лучше выглядят
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