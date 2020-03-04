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  • Журналист Карпов: «Гении из Ярославля накануне матча с «Уралом» провели тренировку на стадионе и убили газон окончательно»

Журналист Карпов: «Гении из Ярославля накануне матча с «Уралом» провели тренировку на стадионе и убили газон окончательно»

4 марта 2020, 15:42
5

Журналист Иван Карпов сообщил о том, что за день до кубкового матча с «Уралом» «Шинник» провел тренировку на поле стадиона в Ярославле.

«По моей инфе для Metaratings, гении из Ярославля накануне матча провели тренировку на поле стадиона «Шинник». И убили газон окончательно», – написал Карпов в твиттере.

  • Встреча 1/4 финала Кубка России должна была пройти в среду на стадионе «Шинник» в 18:30 мск.
  • «Шинник» идет шестым в ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей за право сыграть в РПЛ на 8 очков.
  • «Урал» занимает седьмое место в РПЛ.

«Урал» показал газон с ямами на стадионе «Шинника» перед матчем 1/4 финала Кубка России

Президент «Урала» Иванов: «На поле «Шинника» нельзя играть. Но мы будем – иначе это неуважение к болельщикам»

Матч «Шинник» – «Урал» перенесен из-за проблем с газоном за четыре часа до начала

Источник: твиттер Ивана Карпова
Россия. Кубок Шинник Урал
Комментарии (5)
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Kulimen
1583329033
Я вот не пойму, когда стадионы стали одноразовыми? Что уже и тренироваться на них нельзя.
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серега кашин
1583330992
на мой взгляд вина в этом тех кто отвечает за поле в ярославле
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Ганнибал Лектор
1583337719
А почему бы не перенести игру в Екатеринбург? Чтоб не повадно было
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SIRIUS 2002
1583344045
по газонам не ходить.. написано же..
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