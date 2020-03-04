Журналист Карпов: «Гении из Ярославля накануне матча с «Уралом» провели тренировку на стадионе и убили газон окончательно»

Журналист Иван Карпов сообщил о том, что за день до кубкового матча с «Уралом» «Шинник» провел тренировку на поле стадиона в Ярославле.

«По моей инфе для Metaratings, гении из Ярославля накануне матча провели тренировку на поле стадиона «Шинник». И убили газон окончательно», – написал Карпов в твиттере.

Встреча 1/4 финала Кубка России должна была пройти в среду на стадионе «Шинник» в 18:30 мск.

«Шинник» идет шестым в ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей за право сыграть в РПЛ на 8 очков.

«Урал» занимает седьмое место в РПЛ.

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