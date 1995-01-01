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    Журналист Карпов: «Гении из Ярославля накануне матча с «Уралом» провели тренировку на стадионе и убили газон окончательно»

    Журналист Иван Карпов сообщил о том, что за день до кубкового матча с «Уралом» «Шинник» провел тренировку на поле стадиона в Ярославле.

    «По моей инфе для Metaratings, гении из Ярославля накануне матча провели тренировку на поле стадиона «Шинник». И убили газон окончательно», – написал Карпов в твиттере.

    • Встреча 1/4 финала Кубка России должна была пройти в среду на стадионе «Шинник» в 18:30 мск.
    • «Шинник» идет шестым в ФНЛ, отставая от зоны переходных матчей за право сыграть в РПЛ на 8 очков.
    • «Урал» занимает седьмое место в РПЛ.

    «Урал» показал газон с ямами на стадионе «Шинника» перед матчем 1/4 финала Кубка России

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    Источник: твиттер Ивана Карпова

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    Сегодня, 15:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1816

      Kulimen 26 минут назад

      Я вот не пойму, когда стадионы стали одноразовыми? Что уже и тренироваться на них нельзя.

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