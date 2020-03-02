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  • Слуцкий – о Суперкубке УЕФА в Казани: «Могу смело заявить, что выбор очень достойный»

Слуцкий – о Суперкубке УЕФА в Казани: «Могу смело заявить, что выбор очень достойный»

2 марта 2020, 20:50
3

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение провести матч за Суперкубок УЕФА-2023 в Казани.

«Безусловно, это знаковое событие не только для Казани, для всей страны. Насколько я знаю, в России вообще Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, так что для Казани – это честь.

Я видел неоднократно и стадион, и с городом успел познакомиться, и могу смело заявить, что выбор очень достойный. В России вообще очень шикарные стадионы построили к чемпионату мира, и в Казани он был готов одним из первых», – сказал Слуцкий.

  • «Казань Арена» была открыта к Универсиаде-2013.
  • Ее вместимость составляет 45 тысяч зрителей.
  • В 2018 году на стадионе прошли шесть матчей ЧМ-2018.

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Источник: Официальный сайт «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Слуцкий Леонид
Комментарии (3)
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LOKOfanatik19
1583173697
Бедный Рубин, пока будут готовить стадион к Супер кубку УЕФА, вторую часть сезона будут проводить на стадионе центральном. Построили стадион им, но играют они там по праздникам )))
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Plyash
1583173771
Слуцкий,даю голову на отсечение,что к 2023 году тебя и близко не будет в Казани. А выбор стадиона и в самом деле шикарный,арена в Казани просто великолепна. Удачи.
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LOKOfanatik19
1583173793
Ходил на стадион этот, очень красивый и удобный, пришел, ушел никаких проблем, минут 20 и ты покинул стадион, сразу автобусы все чинно. Ходил и со Спартаком и с ЦСКА в кубке )))
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