Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Слуцкий – о Суперкубке УЕФА в Казани: «Могу смело заявить, что выбор очень достойный»

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение провести матч за Суперкубок УЕФА-2023 в Казани.

    «Безусловно, это знаковое событие не только для Казани, для всей страны. Насколько я знаю, в России вообще Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, так что для Казани – это честь.

    Я видел неоднократно и стадион, и с городом успел познакомиться, и могу смело заявить, что выбор очень достойный. В России вообще очень шикарные стадионы построили к чемпионату мира, и в Казани он был готов одним из первых», – сказал Слуцкий.

    • «Казань Арена» была открыта к Универсиаде-2013.
    • Ее вместимость составляет 45 тысяч зрителей.
    • В 2018 году на стадионе прошли шесть матчей ЧМ-2018.

    Мэр Казани Метшин: «Суперкубок УЕФА – легендарные соревнования. Будем очень готовиться»

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:50
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +758

      LOKOfanatik19 19 секунд назад

      Ходил на стадион этот, очень красивый и удобный, пришел, ушел никаких проблем, минут 20 и ты покинул стадион, сразу автобусы все чинно. Ходил и со Спартаком и с ЦСКА в кубке )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2142

      playsh 41 секунду назад

      Слуцкий,даю голову на отсечение,что к 2023 году тебя и близко не будет в Казани.
      А выбор стадиона и в самом деле шикарный,арена в Казани просто великолепна.
      Удачи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +758

      LOKOfanatik19 1 минуту назад

      Бедный Рубин, пока будут готовить стадион к Супер кубку УЕФА, вторую часть сезона будут проводить на стадионе центральном. Построили стадион им, но играют они там по праздникам )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77177
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    74919
    #5
    insider_retro
    66022
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru