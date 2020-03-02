Слуцкий – о Суперкубке УЕФА в Казани: «Могу смело заявить, что выбор очень достойный»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение провести матч за Суперкубок УЕФА-2023 в Казани.

«Безусловно, это знаковое событие не только для Казани, для всей страны. Насколько я знаю, в России вообще Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, так что для Казани – это честь.

Я видел неоднократно и стадион, и с городом успел познакомиться, и могу смело заявить, что выбор очень достойный. В России вообще очень шикарные стадионы построили к чемпионату мира, и в Казани он был готов одним из первых», – сказал Слуцкий.

«Казань Арена» была открыта к Универсиаде-2013.

Ее вместимость составляет 45 тысяч зрителей.

В 2018 году на стадионе прошли шесть матчей ЧМ-2018.

Мэр Казани Метшин: «Суперкубок УЕФА – легендарные соревнования. Будем очень готовиться»