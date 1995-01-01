Слуцкий – о Суперкубке УЕФА в Казани: «Могу смело заявить, что выбор очень достойный»

Ходил на стадион этот, очень красивый и удобный, пришел, ушел никаких проблем, минут 20 и ты покинул стадион, сразу автобусы все чинно. Ходил и со Спартаком и с ЦСКА в кубке )))
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал решение провести матч за Суперкубок УЕФА-2023 в Казани.
«Безусловно, это знаковое событие не только для Казани, для всей страны. Насколько я знаю, в России вообще Суперкубок УЕФА будет проводиться впервые, так что для Казани – это честь.
Я видел неоднократно и стадион, и с городом успел познакомиться, и могу смело заявить, что выбор очень достойный. В России вообще очень шикарные стадионы построили к чемпионату мира, и в Казани он был готов одним из первых», – сказал Слуцкий.
- «Казань Арена» была открыта к Универсиаде-2013.
- Ее вместимость составляет 45 тысяч зрителей.
- В 2018 году на стадионе прошли шесть матчей ЧМ-2018.
Мэр Казани Метшин: «Суперкубок УЕФА – легендарные соревнования. Будем очень готовиться»