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    Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани ⚡

    Казань примет Суперкубок УЕФА в 2023 году. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

    Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы-2022/23 разыграют трофей на «Казань Арене».

    Также стало известно, что финал Лиги Европы-2022 пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Суперкубок УЕФА-2022 – на Олимпийском стадионе в Хельсинки.

    • «Казань-Арена» – домашний стадион «Рубина».
    • На стадионе проводились матчи Кубка конфедераций-2017, а также игры чемпионата мира-2018.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8458

      parevg 26 минут назад

      Если доживу - обязательно поприсутствую.

      0
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      Рейтинг: +6267

      FanatSerj 34 минуты назад

      красавчики, Евро в Питере, Супер кубок в Казани, надо ещё какой нибудь финал ЛЧ притащить, а то давно не было.

      1
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      Рейтинг: +1251

      alarm > FanatSerj 20 минут назад

      погугли, где пройдёт следующий финал ЛЧ)

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      Рейтинг: +6267

      FanatSerj > alarm 45 секунд назад

      о, в 21-м в Питере, я помню что заявку подавали, но не видел, что одобрили, ну вообще ТОПчик, наследие ЧМ 2018 работает полным ходом.

      0
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      Рейтинг: +13534

      bset 41 минуту назад

      Казань-Арена? А это разве футбольный стадион? Я думал, там только плаванье и концерты проводить можно.

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