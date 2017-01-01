Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани ⚡

Казань примет Суперкубок УЕФА в 2023 году. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы-2022/23 разыграют трофей на «Казань Арене».

Также стало известно, что финал Лиги Европы-2022 пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Суперкубок УЕФА-2022 – на Олимпийском стадионе в Хельсинки.