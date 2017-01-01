Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани ⚡

Если доживу - обязательно поприсутствую.
Казань примет Суперкубок УЕФА в 2023 году. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы-2022/23 разыграют трофей на «Казань Арене».
Также стало известно, что финал Лиги Европы-2022 пройдет в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Суперкубок УЕФА-2022 – на Олимпийском стадионе в Хельсинки.
- «Казань-Арена» – домашний стадион «Рубина».
- На стадионе проводились матчи Кубка конфедераций-2017, а также игры чемпионата мира-2018.