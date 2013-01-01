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    Мэр Казани Метшин: «Суперкубок УЕФА – легендарные соревнования. Будем очень готовиться»

    Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал тот факт, что город примет Суперкубок УЕФА-2023.

    «Мы искренне рады и полны решимости провести незабываемый Суперкубок УЕФА. Спасибо огромное всем участникам, которые голосовали за нас, исполкому УЕФА, РФС, правительству России, который поддержал заявку Казани. Мы в очередной раз подтвердили статус одной из мировых столиц спорта. В Казани есть все для проведения состязаний мирового уровня: современный стадион-сорокапятитысячник, развитая индустрия гостеприимства, своя армия волонтеров и болельщиков и огромная любовь к футболу и спорту в целом. У нас есть опыт проведения Универсиады 2013 года, чемпионата мира по водным видам спорта и чемпионата мира по футболу. Мы гордимся тем, что оценки, которые нам поставили за организацию этих суперсобытий участники, судьи, эксперты и болельщики, всегда были самыми высокими. Видимо, все это и легло в основу принятия решения. Была непростая борьба, у нас были очень серьезные конкуренты, поэтому мы искренне рады. Казань — футбольный город, Россия — футбольная страна. После чемпионата мира мы это доказали, я очень рад, что такое решение принято. Впервые Суперкубок УЕФА будет проходить в России, в Казани.

    Мы этим гордимся и будем очень готовиться. Суперкубок УЕФА — это легендарные соревнования, в которых встречаются лучшие команды европейского футбола. Стать частью этой истории — почетно, захватывающе и очень ответственно! Я уверен, что эти эмоции с нами разделяют многочисленные российские болельщики! Вне всяких сомнений, Суперкубок УЕФА даст новый импульс для развития города», – сказал Метшин.

    • «Казань Арена» была открыта к Универсиаде-2013.
    • Ее вместимость составляет 45 тысяч зрителей.
    • В 2018 году на стадионе прошли шесть матчей ЧМ-2018.

    Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в Казани

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1258

      alarm 14 минут назад

      после монако суперкубок уже не тот. грузия, македония, эстония, турция, ирландия. и ни одной топовой европейской страны.

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