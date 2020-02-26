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  • Бускетс: «У «Барселоны» ограниченный состав, нам нужно искать скрытые резервы»

Бускетс: «У «Барселоны» ограниченный состав, нам нужно искать скрытые резервы»

26 февраля 2020, 08:02
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал ничью с «Наполи» (1:1) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Минимум пространства, глухая оборона в две защитные линии из четырех игроков, а затем и из шести. Мы всеми силами старались взломать оборону «Наполи».

Пропущенный гол – следствие неудачного стечения обстоятельств. Мы его не заслужили. Они наказали нас за ошибку Хуниора и все здорово реализовали.

У нас ограниченный состав, нам нужно искать скрытые резервы. Мы с Семеду рисковали пропустить ответную игру. Затем случилась красная карточка Видаля и травма Пике, надеюсь, он вернется.

Мы справимся тем составом, который у нас есть. У нас большие проблемы с составом, но мы будем сражаться», – заявил полузащитник.

  • Единственный гол в составе каталонцев забил Антуан Гризманн.
  • Ответный матч состоится 18 марта в Барселоне.

Источник: Marca
Лига чемпионов Барселона Наполи Бускетс Серхио
Комментарии (1)
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Maxi_7
1582711419
Ограниченный состав? Ты состав Наполи вообще видел, Серхио, что с тобой?))
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