Бускетс: «У «Барселоны» ограниченный состав, нам нужно искать скрытые резервы»

Барсе надо укреплять середину и защиту , но она упорно покупает людей в атаку, да ещё и за дорого. Обьективно , того же Бускетса и Пике надо менять на более молодых. ИМХО
Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал ничью с «Наполи» (1:1) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Минимум пространства, глухая оборона в две защитные линии из четырех игроков, а затем и из шести. Мы всеми силами старались взломать оборону «Наполи».
Пропущенный гол – следствие неудачного стечения обстоятельств. Мы его не заслужили. Они наказали нас за ошибку Хуниора и все здорово реализовали.
У нас ограниченный состав, нам нужно искать скрытые резервы. Мы с Семеду рисковали пропустить ответную игру. Затем случилась красная карточка Видаля и травма Пике, надеюсь, он вернется.
Мы справимся тем составом, который у нас есть. У нас большие проблемы с составом, но мы будем сражаться», – заявил полузащитник.
- Единственный гол в составе каталонцев забил Антуан Гризманн.
- Ответный матч состоится 18 марта в Барселоне.