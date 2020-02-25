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    Бускетс: «У «Барселоны» ограниченный состав, нам нужно искать скрытые резервы»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал ничью с «Наполи» (1:1) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Минимум пространства, глухая оборона в две защитные линии из четырех игроков, а затем и из шести. Мы всеми силами старались взломать оборону «Наполи».

    Пропущенный гол – следствие неудачного стечения обстоятельств. Мы его не заслужили. Они наказали нас за ошибку Хуниора и все здорово реализовали.

    У нас ограниченный состав, нам нужно искать скрытые резервы. Мы с Семеду рисковали пропустить ответную игру. Затем случилась красная карточка Видаля и травма Пике, надеюсь, он вернется.

    Мы справимся тем составом, который у нас есть. У нас большие проблемы с составом, но мы будем сражаться», – заявил полузащитник.

    • Единственный гол в составе каталонцев забил Антуан Гризманн.
    • Ответный матч состоится 18 марта в Барселоне.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:02
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2524

      Alekxei Z. 1 час назад

      Барсе надо укреплять середину и защиту , но она упорно покупает людей в атаку, да ещё и за дорого. Обьективно , того же Бускетса и Пике надо менять на более молодых. ИМХО

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