Бускетс: «У «Барселоны» ограниченный состав, нам нужно искать скрытые резервы»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал ничью с «Наполи» (1:1) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Минимум пространства, глухая оборона в две защитные линии из четырех игроков, а затем и из шести. Мы всеми силами старались взломать оборону «Наполи».

Пропущенный гол – следствие неудачного стечения обстоятельств. Мы его не заслужили. Они наказали нас за ошибку Хуниора и все здорово реализовали.

У нас ограниченный состав, нам нужно искать скрытые резервы. Мы с Семеду рисковали пропустить ответную игру. Затем случилась красная карточка Видаля и травма Пике, надеюсь, он вернется.

Мы справимся тем составом, который у нас есть. У нас большие проблемы с составом, но мы будем сражаться», – заявил полузащитник.