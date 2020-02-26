Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Флик: «Задачи «Баварии»? Прямо сейчас мы хотим выйти в четвертьфинал ЛЧ»

Флик: «Задачи «Баварии»? Прямо сейчас мы хотим выйти в четвертьфинал ЛЧ»

26 февраля 2020, 07:24

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после победы над «Челси» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Сегодня Мюллер грамотно пользовался пространством соперника, отдавал важные передачи, создавая проблемы «Челси». У меня нет никаких сомнений в способности Левандовского забивать в плей-офф Лиги чемпионов. Я доволен самоотдачей своих парней.

Наши задачи? Прямо сейчас мы хотим выйти в четвертьфинал. А потом мы посмотрим. Шаг за шагом», – заявил тренер.

  • Дубль на счету Гнабри.
  • Ответный матч состоится 18 марта в Мюнхене.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Бавария Челси Флик Ханс-Дитер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+