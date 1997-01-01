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    Флик: «Задачи «Баварии»? Прямо сейчас мы хотим выйти в четвертьфинал ЛЧ»

    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после победы над «Челси» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Сегодня Мюллер грамотно пользовался пространством соперника, отдавал важные передачи, создавая проблемы «Челси». У меня нет никаких сомнений в способности Левандовского забивать в плей-офф Лиги чемпионов. Я доволен самоотдачей своих парней.

    Наши задачи? Прямо сейчас мы хотим выйти в четвертьфинал. А потом мы посмотрим. Шаг за шагом», – заявил тренер.

    • Дубль на счету Гнабри.
    • Ответный матч состоится 18 марта в Мюнхене.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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