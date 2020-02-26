Флик: «Задачи «Баварии»? Прямо сейчас мы хотим выйти в четвертьфинал ЛЧ»

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился эмоциями после победы над «Челси» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Сегодня Мюллер грамотно пользовался пространством соперника, отдавал важные передачи, создавая проблемы «Челси». У меня нет никаких сомнений в способности Левандовского забивать в плей-офф Лиги чемпионов. Я доволен самоотдачей своих парней.
Наши задачи? Прямо сейчас мы хотим выйти в четвертьфинал. А потом мы посмотрим. Шаг за шагом», – заявил тренер.
- Дубль на счету Гнабри.
- Ответный матч состоится 18 марта в Мюнхене.
Источник: Официальный сайт УЕФА