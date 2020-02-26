Сетьен – после ничьей с «Наполи»: «Достойный результат»

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1).

«Достойный результат. Не стоит забывать, что ответный матч пройдет на нашем стадионе.

В первом тайме «Наполи» защищался всем составом и очень глубоко. У нас не получалось создавать опасные моменты, но мои игроки понимали, что это вопрос терпения и упорства.

Бускетс получил третью карточку и пропустит ответный матч. Та же история и у Видаля. У Пике травма голеностопа. Сложно назвать сроки восстановления прямо сейчас», – заявил Сетьен.