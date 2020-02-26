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Сетьен – после ничьей с «Наполи»: «Достойный результат»

26 февраля 2020, 06:56
1

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен прокомментировал ничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи» (1:1).

«Достойный результат. Не стоит забывать, что ответный матч пройдет на нашем стадионе.

В первом тайме «Наполи» защищался всем составом и очень глубоко. У нас не получалось создавать опасные моменты, но мои игроки понимали, что это вопрос терпения и упорства.

Бускетс получил третью карточку и пропустит ответный матч. Та же история и у Видаля. У Пике травма голеностопа. Сложно назвать сроки восстановления прямо сейчас», – заявил Сетьен.

  • Единственный гол в составе каталонцев забил Антуан Гризманн.
  • Ответный матч состоится 18 марта в Барселоне.

Источник: Marca
Лига чемпионов Барселона Наполи Сетьен Энрике
Комментарии (1)
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Cules2013
1582710209
Вполне, особенно, с учётом того, как старались неаполитанцы, и как сильно их поддерживал стадион.
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