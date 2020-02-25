Федотов – о Рами: «За красивые глазки в сборную Франции не берут»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал подписание защитника Адиля Рами.

«Если человек едет к нам, значит он нацелен на решение определенных задач, мотивирован помочь команде. Исправить то положение, в котором мы находимся. Но мы всегда говорим, что играют сильнейшие. В рабочем порядке он должен доказать свои способности на футбольном поле.

У него есть небольшое повреждение. Пока он не принимает участие в тренировочных сессиях. Но то, что это игрок с большой буквы, чемпион мира, хотя, может быть, не был задействован особо, но попасть в тот состав сборной Франции... Думаю, для каждого футболиста это огромное достижение. Просто так, за красивые глазки, в сборную Франции не берут.

Поэтому очень надеемся на него. Человек обладает хорошими качествами. Думаю, мы сделали еще один шаг вперед», – сказал Федотов в интервью пресс-службе «Сочи».

Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.

Последним клубом игрока был «Фенербахче».

Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.