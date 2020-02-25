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  • Федотов – о Рами: «За красивые глазки в сборную Франции не берут»

Федотов – о Рами: «За красивые глазки в сборную Франции не берут»

25 февраля 2020, 17:45
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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал подписание защитника Адиля Рами.

«Если человек едет к нам, значит он нацелен на решение определенных задач, мотивирован помочь команде. Исправить то положение, в котором мы находимся. Но мы всегда говорим, что играют сильнейшие. В рабочем порядке он должен доказать свои способности на футбольном поле.

У него есть небольшое повреждение. Пока он не принимает участие в тренировочных сессиях. Но то, что это игрок с большой буквы, чемпион мира, хотя, может быть, не был задействован особо, но попасть в тот состав сборной Франции... Думаю, для каждого футболиста это огромное достижение. Просто так, за красивые глазки, в сборную Франции не берут.

Поэтому очень надеемся на него. Человек обладает хорошими качествами. Думаю, мы сделали еще один шаг вперед», – сказал Федотов в интервью пресс-службе «Сочи».

  • Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
  • Последним клубом игрока был «Фенербахче».
  • Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм «Сочи»
Россия. Премьер-лига Сочи Рами Адиль Федотов Владимир
Комментарии (3)
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Chernyi Lis
1582643939
там не берут точно! ты взял! с большой буквой берешь не того...что бы вы вылетили ...
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Chernyi Lis
1582644201
ты всех будешь брать безпрекословно если скажут..
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Chernyi Lis
1582651067
иди сам по дворам если хочешь признания все таки...а не ******..
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