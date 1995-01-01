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    Федотов – о Рами: «За красивые глазки в сборную Франции не берут»

    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал подписание защитника Адиля Рами.

    «Если человек едет к нам, значит он нацелен на решение определенных задач, мотивирован помочь команде. Исправить то положение, в котором мы находимся. Но мы всегда говорим, что играют сильнейшие. В рабочем порядке он должен доказать свои способности на футбольном поле.

    У него есть небольшое повреждение. Пока он не принимает участие в тренировочных сессиях. Но то, что это игрок с большой буквы, чемпион мира, хотя, может быть, не был задействован особо, но попасть в тот состав сборной Франции... Думаю, для каждого футболиста это огромное достижение. Просто так, за красивые глазки, в сборную Франции не берут.

    Поэтому очень надеемся на него. Человек обладает хорошими качествами. Думаю, мы сделали еще один шаг вперед», – сказал Федотов в интервью пресс-службе «Сочи».

    • Рами – чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции.
    • Последним клубом игрока был «Фенербахче».
    • Его контракт с «Сочи» рассчитан до конца сезона.

    text

    Публикация от text (@pfcsochi) 25 Фев 2020 в 4:47 PST

    Источник: инстаграм «Сочи»

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