Продажу пива на стадионах назвали пропагандой алкоголизма

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о том, что законопроект о продаже пива на стадионах не был принят.

«Браво, Минздрав! Надеюсь, что и мои аргументы тоже были услышаны. Стадион – это не то место, где нужно распространять алкоголь. Для тех, кто хочет залиться горячительными напитками, есть отдельные места, вот пусть туда идут. А пиво на стадионах – это пропаганда алкоголизма.

Спортивные объекты, соревнования, спортсмены ассоциируются со здоровьем, здоровым образом жизни, поэтому на аренах неуместно пропагандировать алкоголь. Тем более, спортивные объекты посещает огромное количество детей», – сказал Васильев.