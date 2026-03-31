Продажу пива на стадионах назвали пропагандой алкоголизма

31 марта, 14:43
17

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о том, что законопроект о продаже пива на стадионах не был принят.

«Браво, Минздрав! Надеюсь, что и мои аргументы тоже были услышаны. Стадион – это не то место, где нужно распространять алкоголь. Для тех, кто хочет залиться горячительными напитками, есть отдельные места, вот пусть туда идут. А пиво на стадионах – это пропаганда алкоголизма.

Спортивные объекты, соревнования, спортсмены ассоциируются со здоровьем, здоровым образом жизни, поэтому на аренах неуместно пропагандировать алкоголь. Тем более, спортивные объекты посещает огромное количество детей», – сказал Васильев.

  • Ранее сообщалось, что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован Минздравом.
  • Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года.
  • В качестве исключения продажа напитка на российских стадионах была разрешена на Кубке конфедераций-2017, чемпионате мира-2018 и Евро-2020.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (17)
BRO_football
1774963007
Ну и правильно. Пусть вся эта футбольная алкашня по домам сидит и там друг другу морды бьёт.
baggio80
1774963545
И пусть депутаты на отечественный транспорт пересядут, а то нехорошо поддерживать зарубежного производителя. И отдыхать только в Крым или Сочи ездят.
Evgenijgerasimov607@gmail
1774964001
Меня алкаша этим не остановить, буду проносить и пить
k611
1774965018
От человека зависит, если трезвенник, ему пофиг всякая реклама, равнодушен он к алкоголю и только. А кто любит накатить, тот всегда найдёт чем дозаправиться...
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774965985
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА классное решение, в Госдуме очевидно лоббировали этот законопроект, но оздоровление народа важнее; много футбольных звёзд раньше времени завершили карьеру из-за спиртного, ещё можно Гаскойна вспомнить ⚽️
biber.ru
1774967994
Складывается впечатление, что за всеми этими защитниками ЗОЖ стоят чьи-то шкурные интересы. Кого-то пиво может отодвинуть от корыта.
Vitaga
1774968064
угу тогда надо запретить еще выставлять на витринах алкоголь - тоже ведь пропаганда). у депутата то ли дебилизм или желание пропиариться
FWSPM
1774969214
стране где пивнушка в каждом доме а крепкое продают через квартал уже ничего не поможет
Fibercore
1774973722
Да, уж, Васильев... Не далеко ушёл от депутатов. О какой пропаганде он говорит, если в каждом доме открыты алкомаркеты и пив-бутики? Они там настолько отупели прикормушке, что основную причину не понимают! А она состоит в банальной безопасности общественного порядка на стадионах. Потому как выпивший мужик значительно смелее трезвого, и не может контролировать свои эмоции и поступки. Дебилы-депутаты, с вас хотя бы косарь за идею! )
Oldtrafford83
1775019483
Некоторые участники гус дуры пропаганда наркотиков, причём жёсткая!!!
