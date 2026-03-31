Продажу пива на стадионах назвали пропагандой алкоголизма

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о том, что законопроект о продаже пива на стадионах не был принят.
«Браво, Минздрав! Надеюсь, что и мои аргументы тоже были услышаны. Стадион – это не то место, где нужно распространять алкоголь. Для тех, кто хочет залиться горячительными напитками, есть отдельные места, вот пусть туда идут. А пиво на стадионах – это пропаганда алкоголизма.
Спортивные объекты, соревнования, спортсмены ассоциируются со здоровьем, здоровым образом жизни, поэтому на аренах неуместно пропагандировать алкоголь. Тем более, спортивные объекты посещает огромное количество детей», – сказал Васильев.
- Ранее сообщалось, что закон о возвращении пива на стадионы заблокирован Минздравом.
- Запрет на продажу пива на спортивных аренах в России действует с 2005 года.
- В качестве исключения продажа напитка на российских стадионах была разрешена на Кубке конфедераций-2017, чемпионате мира-2018 и Евро-2020.
