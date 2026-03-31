«Балтика» допустила продажу лучшего бомбардира команды

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян не исключил возможности продажи нападающего команды Брайана Хиля в летнее трансферное окно.
«Мы рассмотрим любое предложение, которое поступит в клуб. Мы не воротим нос, всегда обсуждаем с руководством клуба ту сумму, которую потенциальный покупатель готов заплатить за того или иного игрока. Если мы считаем эту сумму справедливой – продаем, а если считаем заниженной – отказываем.
У нас нет такого, что футболист не продается и не звоните нам. Мы готовы к диалогу с каждым клубом, который заинтересован в наших игроках.
Опция выкупа в контракте Хиля есть, но озвучивать ее я не буду», – сказал Маргарян.
- 24-летний Хиль с 12 голами занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ этого сезона.
- Срок контракта сальвадорца с «Балтикой» рассчитан до 31 мая 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Хиля в 3,5 миллиона евро.
Источник: РИА «Новости»