«Балтика» допустила продажу лучшего бомбардира команды

31 марта, 16:02
9

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян не исключил возможности продажи нападающего команды Брайана Хиля в летнее трансферное окно.

«Мы рассмотрим любое предложение, которое поступит в клуб. Мы не воротим нос, всегда обсуждаем с руководством клуба ту сумму, которую потенциальный покупатель готов заплатить за того или иного игрока. Если мы считаем эту сумму справедливой – продаем, а если считаем заниженной – отказываем.

У нас нет такого, что футболист не продается и не звоните нам. Мы готовы к диалогу с каждым клубом, который заинтересован в наших игроках.

Опция выкупа в контракте Хиля есть, но озвучивать ее я не буду», – сказал Маргарян.

  • 24-летний Хиль с 12 голами занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ этого сезона.
  • Срок контракта сальвадорца с «Балтикой» рассчитан до 31 мая 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость Хиля в 3,5 миллиона евро.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Балтика Хиль Брайан
Комментарии (9)
ScarlettOgusania
1774962309
если за Хиля на трансфермаркете сумма выкупа 3,5 лимона, то заломят 10-12 лимонов...
BRO_football
1774962642
Если Зениту, то сразу лямов 15 просите, не меньше.
...уефан
1774963342
...из всего прочитанного впечатлило, лишь про Маргарин...
СПОРТ 21 века
1774963804
Сколько ни вчитываюсь, так и не вижу, что Маргарян сказал, что клуб собирается продавать Хиля или допускает такой случай. Вижу, что спортивный директор Балтики говорит про футболистов, но конкретно про Хиля ничего не сказано. Наоборот, он даже обошёл эту тему стороной и не озвучил сумму отступных. Отсюда вывод: журналист пытается из ничего поднять шумиху. Буквально из мыльного пузыря раздувает целую историю. Почему такие мысли пришли в голову? Потому что недавно довелось наткнуться на ютубе на свежее видео заместителя гендира корпорации Ростеха Ильи Мясникова. В нём было сказано, что Хиля Балтика будет стараться всеми усилиями сохранить и ниже определённой суммы продавать его не станет. Более того, Мясников намекнул, что если и придётся расставаться с сальвадорцем, то клуб будет подыскивать ему место в Европе. То есть вопрос о продолжении карьеры в России с этим футболистом в клубе не стоит...
FFR
1774968327
Кто такой Армен Маргарян?
FWSPM
1774969768
летом растащат всех вместе с андрюшей
Цугундeр
1774969962
)) Куда тебе ещё "воротить нос", Арменка?)) Бл... что ни клуб , одни носатые.. Comedy Club мало.(
