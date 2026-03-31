  • Смолов примирился с пострадавшим в драке в кафе, его уголовное дело закроют

Смолов примирился с пострадавшим в драке в кафе, его уголовное дело закроют

31 марта, 15:44
10

Варвара Кнутова, адвокат экс-нападающего сборной России Федора Смолова, сообщила, что игрок выплатил компенсацию потерпевшему в ходе драки с игроком в кафе.

«На основании соглашения о примирении Федор Смолов выплатил потерпевшему компенсацию за причиненный вред здоровью, моральный вред и возмещение сопутствующих расходов (например, за перелeты из Челябинска в Москву) на общую сумму 4 миллиона рублей с учетом ранее переведeнного 1 миллиона рублей через нотариуса», – сказала Кнутова.

По ее словам, Смолов и потерпевший заключили мировое соглашение.

«Мой клиент Федор Смолов достиг мирового соглашения с потерпевшим по делу, вопрос прекращения дела [по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести)] суд решит 1 апреля в соответствии со статьей 25 УПК РФ», – добавила Кнутова.

  • Уголовное дело было возбуждено после того, как 28 мая 2025 года футболист на летней веранде «Кофемании» на Большой Никитской в ходе конфликта с группой лиц нанес ударил правым кулаком в лицо потерпевшего.
  • Футболист вину признал и извинился перед потерпевшим.

Источник: РИА «Новости»
Россия. Премьер-лига Смолов Федор
Комментарии (10)
ПалкоВводецъ007
1774961268
Хорошо Федичка посидел в кафешке. Гыгыгы
Ответить
шахта Заполярная
1774962008
Хорошее наверно кофе за пять мультов
Ответить
BRO_football
1774962858
Это вам не чиновника стулом по голове ударить. Тут люди попроще и можно договориться.
Ответить
...уефан
1774963063
...напрасно зоны ждали Федю!...
Ответить
АЛЕКС 58
1774963539
Как я и писал,кто ж его посадит,он же памятник.Точнее картина.
Ответить
rash1959
1774964032
Пусть федя обнародует расписание по которому он кафешки посещает. Очередь будет из желающих "встретится" с ним. Да и заведение в накладе не останется.
Ответить
FFR
1774968566
Один удар кулаком = 40000 евро. Можно было бы например неплохую машину взять за эти деньги.
Ответить
FWSPM
1774969605
в этот раз повезло что не депутат легким испугом отделался
Ответить
mutabor0992
1774993015
Жаль!Ибо таких пЯтухов закрывать надо.Чтобы другим неповадно было.Ну ничего...Судьбу не обманешь.Бумеранг прилетит.
Ответить
