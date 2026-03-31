Смолов примирился с пострадавшим в драке в кафе, его уголовное дело закроют

Варвара Кнутова, адвокат экс-нападающего сборной России Федора Смолова, сообщила, что игрок выплатил компенсацию потерпевшему в ходе драки с игроком в кафе.

«На основании соглашения о примирении Федор Смолов выплатил потерпевшему компенсацию за причиненный вред здоровью, моральный вред и возмещение сопутствующих расходов (например, за перелeты из Челябинска в Москву) на общую сумму 4 миллиона рублей с учетом ранее переведeнного 1 миллиона рублей через нотариуса», – сказала Кнутова.

По ее словам, Смолов и потерпевший заключили мировое соглашение.

«Мой клиент Федор Смолов достиг мирового соглашения с потерпевшим по делу, вопрос прекращения дела [по части 1 статьи 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести)] суд решит 1 апреля в соответствии со статьей 25 УПК РФ», – добавила Кнутова.